Morning Meeting Forex : Powell devant le congrès, EUR/JPY, reprise haussière

Faits marquants : Témoigne de Jérôme Powell aujourd’hui devant le congrès, le dollar reprend sa baisse

La devise du jour : EUR/JPY , tendance haussière confirmée au-dessus de 127,50

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84 80,75 Surachat AUD/USD Haussier 0,8 0,78 EUR/AUD Neutre 1,56 1,535 Obj 1,5350 atteint EUR/CHF Neutre 1,0916 1,0739 Test résistance EUR/GBP Baissier 0,8795 0,85 Doji + survente EUR/JPY Haussier 128,5 127,5 Rebond sur droite de polarité EUR/USD Neutre 1,255 1,192 Résistance intermédiare 1,2170/90 GBP/JPY Haussier 148,3 142,7 Surachat GBP/USD Haussier 1,4385 1,35 Surachat NZD/USD Haussier 0,7395 0,7 USD/CHF Neutre 0,905 0,887 USD/JPY Neutre 107 104,55 MM34 en support

Le dollar a repris sa baisse, à son plus bas niveau depuis six semaines, tandis que les monnaies liées aux matières premières atteignent les niveaux les plus hauts depuis plusieurs années.

Les investisseurs se concentrent aujourd’hui sur la manière dont le chef de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, pourrait répondre à la résurgence des attentes en matière d'inflation. Il intervient cet après-midi à 16H (heure de Paris) devant le congrès. Il est probable que le président de la Fed reprenne son discours d’il y a deux semaines et réaffirme sa politique accommodante tant qu’il n’y a pas d’amélioration significative du chômage et sa croyance en une reprise temporaire de l’inflation. Le dollar pourrait se retrouver à nouveau sous pression.

La force des monnaies des pays exportateurs de pétrole brut (Canada, Norvège et Russie) est aussi un fait majeur qui pèse sur le dollar après la hausse de plus de 3 % des prix du pétrole brut.

L'envolée des autres prix des matières premières, du cuivre en passant par le bois et le lait en poudre, a poussé les devises telles que les dollars australien et néo-zélandais à leur plus haut niveau en près de trois ans. Par ailleurs, S&P a relevé la note de crédit de la Nouvelle-Zélande de AA à AA+, faisant passer la devise à un plus haut niveau sur près de 3 ans par rapport au dollar américain.

La livre est l’autre devise recherchée sur les marchés, le câble a atteint un nouveau record sur plus de 2 ans et demi. Boris Johnson a émis un plan de déconfinement en plusieurs étapes qui va permettre de libérer l’économie. Le GBP/USD a également bénéficié de l'augmentation des rendements du gilt, puisque le rendement du gilt à 10 ans a atteint lundi son plus haut niveau depuis 11 mois, soit 0,739 %. Ce matin la publication d’un mauvais chiffre du chômage n’entame pas l’optimisme autour de la livre dans les premiers échanges.

L’euro contre yen se situe dans une tendance haussière avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes elles-mêmes au-dessus de la MM200. Le franchissement de la résistance à 127,50 a donné lieu à un signal de continuation et le pull back confirme ce niveau comme droite de support selon le principe de polarité .

Tant que les cours évoluent au-dessus, la hausse peut se poursuivre vers la prochaine résistance correspondant au plus haut de Décembre 2018 à 129,30.

En cas de retour sous 127,50 et de la MM34, les cours pourraient revenir sur le fort support à 125,10. Au-dessous la tendance haussière serait complètement invalidée.

Evolution des cours de l’euro contre yen en données quotidiennes :

