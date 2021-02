Morning Meeting Forex : Le rebond du dollar se dégonfle, GBP/USD, tout proche des 1,4000

Points clés de l’article :

Faits marquants : La série de PMI publiée aujourd’hui peut agiter les marchés

La devise du jour : GBP/USD , Le câble accélère au sein de sa tendance haussière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84 80,75 RSI en surachat AUD/USD Neutre 0,7814 0,7565 Rejet résistance EUR/AUD Baissier 1,604 1,56 Test support/Obj 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0739 EUR/GBP Baissier 0,93 0,85 Obj 0,8500 EUR/JPY Haussier 128,3 127,5 Rebond sur droite de polarité EUR/USD Neutre 1,255 1,192 Résistance intermédiare 1,2170 GBP/JPY Haussier 148,3 142,7 RSI en surachat GBP/USD Haussier 1,4385 1,35 Obj 1,3880 atteint, prochain 1,400 NZD/USD Neutre 0,725 0,7 Consolidation USD/CHF Neutre 0,905 0,887 USD/JPY Neutre 107 104,55 MM34 en support

Le dollar américain a affiché sa plus forte baisse en 10 jours après que des données décevantes sur le marché du travail américain aient entamé l'optimisme quant à la reprise rapide du pays après la pandémie de COVID-19. L’indice dollar n’a pas pu dépasser les 90,95 et confirmer son rebond.

Le rallye du dollar américain après la publication des ventes au détail n'a pas duré car le billet vert a repris sa chute contre l’ensemble des principales devises jeudi. Cette baisse a été quelque peu surprenante étant donné la baisse des actions américaines et la hausse des rendements du Trésor à 10 ans qui coïncide généralement avec un dollar plus fort. Le 10 ans revient au-dessus des 1,3000.

Toutefois, le recul a été soutenu par les données économiques. Alors que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a dépassé les attentes, l'activité a ralenti par rapport au mois précédent. Les demandes d'allocations chômage ont également bondi de 793K à 861K la semaine dernière. Les permis de construire ont augmenté de 10 %, mais cette amélioration a été compensée par une baisse des mises en chantier. En fin de compte, aucun de ces rapports ne sont des données à fort impact pour le dollar mais ils ont renforcé le manque de demande pour le billet vert. Il faut ajouter le ralentissement que subit l’économie américaine à cause de la vague de froid et qui se manifestera sur les chiffres du mois de Mars.

La livre sterling s'échange à un plus haut niveau sur presque trois ans alors qu'elle a connu sa plus forte hausse en plus d'un mois, à la suite du programme de vaccination rapide de la Grande-Bretagne. La livre sterling a le plus profité de la faiblesse du dollar américain, le câble (GBP/USD) se rapproche des 1,40.

La journée sera chargée sur les marchés et le forex, avec la publication de nombreux rapports sur l’activité. Ventes au détail et PMI au Royaume Uni, PMI en Europe et aux Etats Unis. On pourra voir quel a été l’impact des confinements sur ces chiffres.

La devise du jour : GBP/USD, Le câble accélère au sein de sa tendance haussière

La livre a accéléré hier sa progression en s’appuyant sur la moyenne mobile à 13 périodes et se rapproche du seuil psychologique des 1,4000 . Techniquement la résistance se situe sur les plus hauts de 2018 à 1,4375. La tendance est bien haussière avec un alignement à la hausse des MM13 et MM34 au-dessus d’une MM200 ascendante.

Le RSI entre en zone de surachat, ce qui nous indique un marché qui se tend et qui pourrait donner lieu à une respiration avant d’atteindre la résistance technique. Ceci étant, la tendance positive serait neutralisée que dans le cas où le câble serait de retour sous la droite de polarité à 1,3760 doublée de la MM34 et complètement remise en cause sous 1,3500.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

