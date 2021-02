Morning Meeting Forex : La hausse des rendements renforce le dollar, le USD/JPY franchit 105,75

Points clés de l’article :

Faits marquants : La hausse des rendements américains se poursuit et soutient le billet vert

La devise du jour : Le USD/JPY franchit la résistance à 105,75

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84 80,75 Doji + surachat AUD/USD Neutre 0,7814 0,7565 Rejet résistance EUR/AUD Baissier 1,604 1,56 Test support/Obj 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0739 EUR/GBP Baissier 0,93 0,867 Obj 0,8500 EUR/JPY Haussier 128,3 127,5 EUR/USD Neutre 1,255 1,192 Résistance intermédiare 1,2170 GBP/JPY Haussier 148,3 142,7 RSI en surachat GBP/USD Haussier 1,4385 1,35 Obj 1,3880 atteint, prochain 1,400 NZD/USD Neutre 0,725 0,7 rejet résistance USD/CHF Neutre 0,894 0,884 USD/JPY Neutre 105,7 104,55 Dépassement résistance

Les marchés actions ont de nouveau enregistré des niveaux records qui auraient dû coïncider avec un dollar américain plus faible. L'activité manufacturière plus forte que prévu dans la région de New York a stimulé l'appétit pour le risque. Pour les prochains jours, la durabilité de la reprise du dollar et du marché des actions dépend de la reprise des ventes au détail dont le chiffre sera publié cet après-midi.

Le billet vert est en fait porté par la hausse des rendements des obligations à 10 ans qui montent en flèche, le 10 ans a atteint un sommet de 1,307 % sur 11 mois et demi, ce qui a amélioré le différentiel de taux d'intérêt pour le dollar.

Le compte rendu du FOMC doit aussi être publié, mais les ventes au détail seront le principal moteur des flux de devises aujourd’hui.

La livre a touché un plus haut de 35 mois contre dollar hier avant de se replier mais poursuit sa hausse contre euro. Ce matin les chiffres de l’inflation sont sortis légèrement supérieurs aux attentes à 0,7% contre 0,6% attendu. Suite à cette publication, le contrat Gilt plonge (= rendements long terme à la hausse) ce qui est un facteur de support pour la livre .

L'euro a terminé la journée en baisse par rapport au dollar américain. Pourtant, les données de la zone euro ont été meilleures que prévu, l'Allemagne et l'enquête ZEW de la zone euro ayant enregistré une hausse.

Le dollar australien a été frappé par les minutes de la RBA qui indiquent que la banque centrale cherche à maintenir un soutien monétaire important pendant un certain temps. Un blocage de 3 jours et une activité plus faible du secteur des services néo-zélandais ont fait baisser le NZD/USD.

Le yen s'est affaibli suite aux commentaires du gouverneur de la BOJ, M. Kuroda, qui a signalé que la BOJ maintiendrait sa politique monétaire extrêmement accommodante. Kuroda a déclaré mardi aux parlementaires japonais que les prix baissaient en raison de la pandémie, au lieu de monter vers l'objectif de 2% de la BOJ.

La devise du jour : Le USD/JPY franchit la résistance à 105,75

Le dollar connaît son plus fort rebond contre le yen japonais par rapport à d’autres devises. Différentiel de taux et hausse du marché boursier en sont les principaux facteurs.

En cassant une oblique baissière de moyen terme, le billet vert avait envoyé un signal de retournement confirmé après le franchissement de la résistance à 104,58 qui devient support selon le principe de polarité. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la hausse.

Le dollar yen accélère avec le dépassement des 105,75 et pourrait rejoindre la zone de résistance sur 107,00. Le RSI est entré en zone de surachat et laisse entrevoir qu’une correction est possible. Toutefois tant que la paire évolue au-dessus des 105,75 la tendance court terme est haussière avec une MM34 en support.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

