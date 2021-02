US Dollar : Le billet vert pris entre deux feux

Points clés de l’article :

La hausse des taux longs soutient le dollar mais les taux courts ne suivent pas

Le dollar se stabilise au sein d’une tendance de moyen terme baissière

Le dollar américain s'est maintenu durant le long week-end aux Etats Unis, alors que les traders ont dénoué certains de leurs paris haussiers sur les perspectives de l'économie américaine après la faiblesse des données d'enquêtes la semaine dernière.

Le sentiment des consommateurs américains a chuté de manière inattendue au début du mois de février en raison du pessimisme croissant sur l'économie parmi les ménages ayant un revenu annuel inférieur à 75 000 dollars, selon une enquête de l'Université du Michigan. Une autre enquête de Reuters a révélé un ralentissement de la croissance de l'emploi dans les mois à venir.

Toutefois depuis le début de l’année, Le dollar bénéficie de la hausse des rendements obligataires, avec le 10 ans dépassant la barre des 1,2% et les prévisions de taux réels sur 10 ans montrent des signes d'un creux à -1%. Ce matin, le marché obligataire a rouvert en Asie avec des rendements supérieurs d'environ 3 pb (10 ans à 1,23%. Le thème de la reflation fait surface et vous risquez d’en attendre parler de plus en plus dans les semaines à venir.

Des rendements nominaux et réels plus élevés aux États-Unis retiennent l’attention des investisseurs, car une forte hausse pourrait permettre d'obtenir un renversement du consensus sur le dollar alors que les positions courtes spéculatives sur le marché à terme du dollar américain sont toujours élevées. Le retournement pourrait donc être violent.

Cependant, il faut bien avoir en tête que les changes sont sensibles aux variations de taux courts plus qu’aux taux longs et donc pour l’instant avec une politique de la Fed toujours accommodante il est toujours un peu tôt pour anticiper un retournement haussier durable du billet vert. De plus, la hausse des marchés actions plus pèse plus sur le dollar que la hausse des rendements à long terme.

Le dollar se stabilise au sein d’une tendance de moyen terme baissière

Le dollar est prix donc entre deux feux qui se reflète parfaitement à travers l’analyse technique. D’un côté il est soutenu par une oblique haussière mais d’un autre il est toujours dans une tendance baissière. Les deux moyennes mobiles sont entrelacées reflétant cette indécision.

Une rupture de l’oblique de support et du plus bas du jour à 90,08 donnerait le signal d’une reprise de la baisse vers le creux de janvier à 89,16 et les plus bas de février 2018 à 87,94.

A l’inverse, pour confirmer son rebond, le billet vert doit franchir 90,95 afin de revenir sur la droite de polarité à 91,74 et au-delà inverser la tendance négative en vigueur depuis des semaines.

Evolution du dollar américain en données quotidiennes :

