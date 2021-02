EUR/USD: l’euro marque une pause dans l’attente de catalyseurs

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

La production industrielle recule au mois de décembre

EUR/USD : l a paire reste orientée à la hausse

La production industrielle recule au mois de décembre

Les données publiées par l’office statistique de l'Union européenne montrent que la production industrielle de la zone euro a diminué plus que prévu en décembre en raison du recul de la production de biens d’équipement et de consommation non durables.

La production industrielle a baissé de 1,6% d'un mois sur l'autre dans les 19 pays de la zone euro et de 0,8% sur un an, une grande partie des économies ayant souffert des restrictions visant à contrer la propagation de la pandémie de COVID-19.

Eurostat a aussi indiqué que l'économie de la zone euro s'était contractée de 0,7% en glissement trimestriel, soit une baisse de 5,1% sur l'année. Les économistes s'attendent à une nouvelle baisse du PIB au cours des trois premiers mois de 2021 en raison des restrictions sanitaires.

Par ailleurs, la Bourse de New York est fermée ce lundi, en raison du "Presidents Day".Les prochains jours s'annoncent donc plus animés avec les réunions de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale, les ventes au détail aux Etats-Unis, ainsi que les indices d'activité PMI "flash".

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur l’euro Recevoir mon guide

EUR/USD : la paire reste orientée à la hausse

L’euro reprend des couleurs à la suite de son point bas autour des 1,1950$. La dynamique de fond étant haussière, la paire consolidait à l’intérieur d’un biseau. De ce fait, la sortie par le haut de cette figure chartiste permet d’entamer un redémarrage haussier.

Pour l’instant, les prix sont encore bloqués par la moyenne mobile 50 périodes et ils devront aussi s’affranchir de la résistance à 1,2180$ afin de rallier les anciens plus hauts annuels vers 1,2350$. Toutefois, la progression des actions et d'autres actifs risqués pèse sur le billet vert, ainsi nous privilégions un scénario haussier pour les jours à venir.

Le flux acheteur ne semble pas s’essouffler et seule une incursion sous les 1,2050$ indiquerait un premier signal de faiblesse.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître