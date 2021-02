USD/CNH : Le yuan chinois pourrait revenir à son sommet de 2018 face au dollar

Points-clés de l’article sur l’USD/CNH :

Le yuan chinois profite d’une économie chinoise solide et d’un regain d’optimisme sur l’économie mondiale

L’analyse technique ne montre pas de signal de retournement haussier de l’ USD/CNH

Le yuan chinois profite d’une économie chinoise solide et d’un regain d’optimisme sur l’économie mondiale

Le yuan chinois poursuit sa progression face aux devises majeures et en particulier face au dollar. L’USD/CNH évolue actuellement à son niveau le plus bas depuis 2018 grâce à des statistiques chinoises solides et celles sur l’économie mondiale qui continuent d’être encourageantes. En effet, les dernières statistiques continuent d’être solides et encourageantes avec des PMI toujours en expansion, une inflation des prix à la sortie des usines qui redevient positive et des ventes de véhicules en forte hausse.

Sur le plan de l’économie mondiale, le yuan profite également du redressement des économies et des meilleures perspectives pour l’année 2021 dans les grandes économies du globe. Le FMI a récemment révisé à la hausse ses perspectives de croissance pour cette année dans les grandes économies du globe (à l’exception de l’Europe).

De plus, le plan de relance massif de 1900 milliards de dollars de Joe Biden devrait également profiter à l’économie chinoise et donc au yuan. Ce plan de sauvetage comprenant entre autres des chèques de relance va continuer à soutenir la consommation des ménages, et donc la demande de matériels électroniques (des biens principalement fabriqués en Asie).

Etant donné que l’excédent commercial chinois a atteint en 2020 son niveau le plus important depuis 2015 et que ses exportations ont progressé de 3,6% comparé à 2019 malgré la crise sanitaire, l’appréciation du yuan de plus de 7% du yuan face au dollar ne devrait pas poser d’inquiétudes aux autorités du pays.

Au contraire, les autorités chinoises pourraient continuer de laisser le yuan s’apprécier ces prochains mois dans le but de ne pas commencer les relations commerciales avec la nouvelle administration américaine de mauvais pieds.

L’analyse technique ne montre pas de signal de retournement haussier de l’USD/CNH

Graphique hebdomadaire du cours de l’USD/CNH réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’USD/CNH poursuit sa tendance baissière qu’il a commencée au printemps de l’année dernière. L’USD/CNH a dépassé l’objectif baissier du « double top » à 6,5 et pourrait poursuivre son repli jusqu’à son creux de 2018 à environ 6,23. Un repli sous ce seuil serait significativement important. Le yuan évoluerait alors à un plus haut de plus de 5 ans face au dollar, ce qui pourrait commencer à avoir un impact sur les exportations et donc la croissance chinoise. Les cambistes pourraient décider d’alléger par précaution leur exposition sur le yuan si le taux de change commence à enfoncer son plus bas de 2018.

Recommandé par Valentin Aufrand Découvrez nos dernières prévisions Recevoir mon guide

POURSUIVRE VOTRE LECTURE