Morning Meeting Forex : Powell et inflation au centre de la journée, GBP/USD, le câble poursuit vers 1,4000

Faits marquants : La baisse des rendements obligataires aux Etats Unis rendent le dollar moins attrayant dans l’attente de l’inflation

La devise du jour : Le câble poursuit sa progression vers 1,4000

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,95 78,8 Reprise haussière/ Test résistance AUD/USD Neutre 0,7814 0,7565 Reprise haussière/ Test oblique baissière EUR/AUD Baissier 1,604 1,56 Test support/Obj 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0739 EUR/GBP Baissier 0,93 0,862 Obj 0,8500 EUR/JPY Neutre 127,5 125,15 EUR/USD Neutre 1,255 1,192 Avalement haussier/Test oblique baissière GBP/JPY Haussier 145 142,7 RSI en surachat GBP/USD Haussier 1,4385 1,35 Oblique haussière en support-Obj 1,3880 NZD/USD Neutre 0,725 0,7 Test résistance USD/CHF Baissier 0,9095 0,892 Test support USD/JPY Neutre 105,7 103,35 Rejet résistance/Support 104,6

Le dollar a atteint son plus bas niveau depuis près de deux semaines, alors que la demande d'actifs plus sûrs a diminué, les traders anticipant une reprise attendue de la pandémie COVID-19 cette année, grâce à des mesures de relance budgétaire et monétaire massives. Aujourd’hui J. Powell et le chiffre sur l’inflation seront les principaux événements de la journée. (Voir analyse dollar par ailleurs)

La baisse des rendements des obligations américaines mardi a entraîné une baisse du dollar, ainsi qu'une hausse de l'euro et de la livre. L'EUR/USD a augmenté modérément et a atteint un plus haut sur une semaine grâce aux données économiques de la zone euro avec des exportations qui ont augmenté plus qu’anticipé. , ainsi qu'à un assouplissement de l'instabilité politique en Italie. Le 10 ans italien est tombé çà un plus bas de 0,499%.

L'USD/JPY est tombé à un plus bas sur une semaine car la hausse des rendements des obligations d'État japonaises a soutenu le yen. La hausse des rendements des obligations d'État japonaises a donné un coup de fouet au yen après que le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans du JGB ait atteint un sommet à 0,074 % mardi à 10 mois et demi.

Le GBP/USD a atteint un plus haut niveau sur 2-3/4 ans mardi, dans la continuité de la réunion politique de la BOE de jeudi dernier, où les décideurs politiques de la BOE ont repoussé l'idée d'utiliser des taux d'intérêt négatifs.

La devise du jour : Le câble poursuit sa progression vers 1,4000

Le câble a accéléré hier dans une tendance haussière bien établie. Les cours évoluent en effet au-dessus d’une oblique ascendante depuis septembre et ont réussi à franchir la zone de résistance à 1,35 qui est devenu support selon le principe de polarité. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont alignées à la hausse.

Le premier objectif se situe sur 1,0880, projection du franchissement des 1,3500 puis le seuil psychologique des 1,4000 et enfin les plus hauts de 2018 à 1,4375.

Ce scénario positif serait invalidé en cas de retour sous 1,3500.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

