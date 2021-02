Morning Meeting Forex : Le dollar interrompt sa reprise haussière, USD/JPY, un obstacle sur 105,80

L'ancien chef éco. du FMI sur la taille (trop importante ?) du plan de relance américain : "This would not be overheating; it would be starting a fire." --> https://t.co/NVIC9HKWuP

via le NYT --> https://t.co/BbYdICf48L

Cas journaliers de Covid divisés par plus de 2 en l'espace d'un mois aux Etats-Unis + campagne de vaccinat° qui progresse + 1900 mds$ dans le pipe + anticipat° d'inflat° MT à 2.45% (swap 5y5y) Combien de temps encore Powell va museler ses troupes sur la discuss° d'un tapering ?

#AUDUSD #forex AUD/USD : Reprend son chemin haussier mais doit dépasser une petite oblique baissière pour confirmer https://t.co/BOh7IE7FNG

#Eramet confirme la sortie par le haut de son triangle, la prochaine cible à viser est l'objectif théorique du double creux vers 55€ https://t.co/GyyMtx5xVa

Capitalisat° #Bitcoin + #Ethereum = plus de 1000 mds$ Je me demande si, et à partir de quelle "taille critique", les régulateurs (politiques, BC) considèreront qu'un risque potentiel existe pour la stabilité financière globale, même s'il s'agit d'un process décentralisé, etc..

#forex #EURNOK EUR/NOK : L'euro vers 10,00 https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/avis_analystes/2021/02/08/EURNOK-L-euro-se-dirige-vers-le-seuil-des-10-00-contre-couronne-norvegienne--.html

The Blockchain groupe reprend de la hauteur avec cette belle bougie flux et se rapproche du niveau des 2,245€. Le franchissement de ce seuil ouvrira la voie à une poursuite de la dynamique afin de reconquérir les anciens plus hauts. $ALTBG https://t.co/VpdS2vSEk6

RT @DeItaone: U.S. 10-YEAR TREASURY YIELD EXTENDS RISE TO 1.20%, HIGHEST SINCE MARCH AND UP 2.5 BPS ON DAY https://t.co/3RBiZLzA4C