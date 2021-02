Morning Meeting Forex : Dans l’attente des chiffres sur l’emploi, GBP/USD le câble toujours soutenu après la BOE

Points clés de l’article :

Faits marquants : Les chiffres de l’emploi pourraient surprendre positivement

La devise du jour : GBP/USD l’optimisme de la BOE soutient le câble

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 80,72/84 78,8 Consolidation AUD/USD Neutre 0,7814 0,75 Correction sous 0,7640 EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Obj 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0739 EUR/GBP Baissier 0,93 0,862 Obj 0,8500 EUR/JPY Neutre 127,5 125,15 EUR/USD Neutre 1,255 1,192 Retracement Fibo 61,8% sur 1,1900 GBP/JPY Haussier 145 140,3 GBP/USD Haussier 1,4385 1,35 Oblique haussière en support-Obj 1,3880 NZD/USD Neutre 0,725 0,7 Consolidation USD/CHF Neutre 0,9095 0,892 RSI en surachat USD/JPY Neutre 105,7 103,35 RSI en surachat

Le dollar se dirige vers son meilleur gain hebdomadaire en trois mois, porté par la confiance croissante que la reprise économique américaine dépassera ses homologues mondiaux. Le billet vert est porté par le plan de relance fiscal attendu et la hausse des rendements obligataires. Comme je l’ai souligné depuis décembre, l’inflation pourrait chambouler les marchés cette année à travers une hausse des taux. Un franchissement des 1,20% sur le 10 ans américain serait un signal significatif.

Il y a potentiellement beaucoup de positions courtes à couvrir, en particulier contre le yen, où les fonds spéculatifs avaient pris leurs plus gros paris baissiers depuis 2016.

Les chiffres de l’emploi sont l’indicateur le plus important pour les États-Unis publiés aujourd’hui à 14H30, mais au cours de l'année dernière, nous avons constaté une diminution de l'impact sur les devises. Cela s'explique principalement par l'optimisme à l'égard des vaccins et par la façon dont il a conduit les investisseurs à ignorer les chiffres plus faibles. Toutefois, ce mois-ci, les salaires non agricoles devraient s'améliorer avec le retour de la croissance de l'emploi. En décembre, 140 000 emplois ont été perdus et ce mois-ci les entreprises américaines devraient rétablir 50 000 emplois.

Plusieurs arguments vont dans le sens d’un chiffre plus fort, toutes les données relatives à l’emploi sont sorties au-dessus des attentes cette semaine (ADP, composante emploi de l’ISM, demande d’allocations chômage au plus bas depuis 2 mois). Si c’était le cas, l’euro dollar pourrait rejoindre 1,1900 retracement Fibonacci de 38,2% et le dollar yen 106,10.

Le dollar canadien est également à l'honneur avec la publication de données sur l’emploi et la production industrielle.

La devise du jour : GBP/USD l’optimisme de la BOE soutient le câble

La livre après la réunion de la BOE a annulé ses pertes de la journée hier avec un chandelier composé d’une longue ombre basse. Les prix évoluent dans une tendance haussière avec comme support 1,3500.

La séance d’hier montre que les acheteurs sont toujours au soutien même si la paire a tendance à stagner depuis plusieurs séances. Toutefois le rebond du dollar contre toutes les devises n’a pas eu beaucoup d’effet sur le câble. L’objectif reste sur 1,3880

Une rupture de la zone de support et de l’oblique haussière invaliderait ce scénario positif

Evolution du GBP/USD en données quotidiennes :

