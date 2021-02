Morning Meeting Forex : EUR/USD, l’euro teste un support majeur, la livre attend la BOE

Points clés de l’article :

Faits marquants : Optimisme sur le dollar, réunion de la BOE

La devise du jour : EUR/USD , test du support sur 1,2000 et retracement de 50%

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 80,72/84 78,8 Consolidation AUD/USD Neutre 0,7814 0,75 Correction sous 0,7640 EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Obj 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0739 EUR/GBP Baissier 0,93 0,867 Rupture support à 0,8865 EUR/JPY Neutre 127,5 125,15 EUR/USD Neutre 1,255 1,2010/50 Test support GBP/JPY Haussier 145 140,3 GBP/USD Haussier 1,4385 1,35 Oblique haussière en support-Obj 1,3880 NZD/USD Neutre 0,725 0,7 Consolidation USD/CHF Neutre 0,8985/0,8920 0,87 Franchissement de la résistance USD/JPY Neutre 105,7 103,35 Test MM200

Le dollar s'est échangé jeudi contre l'euro et le yen, à son plus haut niveau depuis plus de deux mois, alors que le pessimisme sur les perspectives économiques américaines s'estompe avant la publication de données importantes sur le marché de l'emploi.

Le dollar américain s'est échangé à la hausse contre la plupart des principales devises, grâce à des données meilleures que prévu et à la hausse des rendements du Trésor. Les rendements du Trésor à dix ans ont augmenté de plus de 4 %, tandis que le taux à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis mars 2020. L'optimisme suscité par les vaccins continue de maintenir la demande d'actifs américains, mais la forte hausse de l'ADP et l'augmentation du rapport sur les services ISM y ont aussi contribué également. La composante emploi est passée de 48,7 à 55,2, une nette amélioration qui représente un retour des emplois. Avec la publication des salaires non agricoles prévue pour vendredi, les rapports d'aujourd'hui nous donnent de nombreuses raisons de penser que l'embauche reprend en ce début d’année.

La livre sterling est aussi en baisse par rapport au dollar et s'est échangée à un niveau proche de son plus haut niveau en huit mois par rapport à l'euro, dans l’attente de la réunion de la Banque d'Angleterre qui publiera ses conclusions à 13H sur la faisabilité de taux d'intérêt négatifs.

La divergence baissière sur le RSI avait donné le signal d’une correction qui a vu l’euro revenir sur sa zone de support majeure entre 1,1970 et 1,2000. Les cours ce matin testent ce chiffre psychologique qui pourrait entrainer une reprise haussière. Tant que les cours évoluent au-dessus de cette zone, la tendance positive moyen terme reste valable et l’on surveillera un chandelier de retournement pour constater que la correction est terminée.

En cas de rupture de cette zone qui correspond aussi à un retracement Fibonacci de 50% (1,1975) de la hausse de début novembre à janvier, la vague de baisse pourrait se prolonger jusqu’au ratio de 61,8% et le scénario positif serait invalidé au-dessous.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

