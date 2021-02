EUR/CHF : l’euro progresse doucement face au franc suisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

La BNS favorable à la poursuite d’une politique monétaire expansionniste

Plusieurs indicateurs économiques ont été publiés ce jeudi, ainsi les ventes au détail pour le mois de décembre ont augmenté de 2% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE, par rapport à novembre.

Par ailleurs, la Banque nationale suisse (BNS) considère toujours les politiques monétaire et budgétaire expansionnistes comme nécessaires pour surmonter les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus.Thomas Jordan, le président de la BNS a déclaré cette semaine que la situation de la santé publique et de l'économie suisse resteront fragiles en 2021.Même si l'économie suisse a été plus résistante que prévu, le produit intérieur brut ne retrouvera pas son niveau d'avant-crise avant 2022 et l'inflation restera faible.

EUR/CHF : la paire est enfermée dans un range

Depuis le mois de novembre 2020, l’EUR/CHF évolue dans un range de consolidation entre 1,0865 et 1,0745. Parallèlement, nous avons une oblique haussière qui permet de soutenir les prix à la hausse. Toutefois, la cassure d’une des deux bornes du range devrait donner le coup d’envoi du prochain flux directionnel.

De ce fait, une incursion sous de la borne basse et la droite de tendance devrait conduire à une correction en direction des 1,0680 puis 1,0630 en cas d’accélération baissière. En revanche, si le marché réussi à reprendre de la hauteur afin de reconquérir les 1,0865 ; nous pourrions assister à un redémarrage haussier vers la résistance située à 1,0970.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES JOURNALIERES

