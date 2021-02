Morning Meeting Forex : Le dollar reste soutenu avant la publication de chiffres économiques, USD/CHF, la paire rejoint une résistance

Points clés de l’article :

Faits marquants : Le dollar en hausse contre toutes les devises

La devise du jour : USD/CHF , Le dollar se confronte à une résistance

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 80,72/84 78,8 Consolidation/ Biais haussier MT AUD/USD Neutre 0,7814 0,75 Correction / tenadnce MT hausssière EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Obj 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0739 EUR/GBP Baissier 0,93 0,867 Rupture support à 0,8865 EUR/JPY Neutre 127,5 125,15 EUR/USD Neutre 1,255 1,2010/50 Consolidation/Test support GBP/JPY Haussier 145 140,3 GBP/USD Haussier 1,4385 1,35 Oblique haussière en support-Obj 1,3880 NZD/USD Neutre 0,725 0,70/0,7095 Consolidation-Tendance MT haussier USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 Test résistance USD/JPY Neutre 105,7 101,18 Test MM200

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur l' euro Recevoir mon guide

Faits marquants : Le dollar en hausse contre toutes les devises

Le dollar a atteint mardi son plus haut niveau depuis deux mois par rapport à l'euro, les marchés considérant que les États-Unis sont susceptibles de rebondir plus tôt que l'Europe suite à la pandémie de coronavirus.

Les investisseurs ont acheté des dollars américains contre l'ensemble des principales devises. Les actions prolongeant leur redressement et les rendements du Trésor étant en hausse.Ce sentiment positif pour les actifs américains a été renforcé par les mesures prises à Washington en faveur d'un accroissement des dépenses de relance, qui contrastent avec les mesures de restrictions prises en Europe et les prévisions de baisse du PIB de la zone euro au cours des trois premiers mois de cette année.

Aucun rapport économique américain n'a été publié, mais le dénouement des GME comme les paris à court terme des fonds spéculatifs pourrait être l'une des raisons de la récente demande de dollars. Pour la première fois depuis novembre, l'USD/JPY est passé au-dessus de 105 mais même après un rallye de 5 jours, la paire a mis du temps à dépasser ce niveau psychologiquement et techniquement important qui correspond aussi à la MM200.

La monnaie la moins performante a été le dollar australien qui a été durement touché par la combinaison de la force du dollar américain et d'une banque centrale dovish. L'AUD/USD est tombé à son plus bas niveau cette année. (voir article paru d’hier)

Plusieurs chiffres vont venir rythmer la séance aujourd’hui avec les indicateurs PMI de service, l’inflation en Europe pour Janvier, le chiffre ADP (emploi) et ISM non manufacturier aux Etats Unis. La chine a publié son PMI des services ce matin en légère baisse par rapport aux attentes à 52 contre 55,5 attendu.

La devise du jour : USD/CHF, Le dollar se confronte à une résistance

Le dollar franc suisse a rebondi depuis le doji du 6 janvier et réussi à franchir une résistance à 0,8920 qui avait bloqué les prix en décembre et janvier. Les cours sont maintenant confrontés à une double résistance composée par une droite de polarité et une oblique baissière sur à,8985/0,9000. Si la paire parvenait à dépasser ces obstacles alors l’objectif serait 0,9080 et la moyenne mobile à 200 périodes.

En cas d’échec, la tendance baissière reprendrait sur cassure de l’ancienne résistance devenant support à 0,8920. La tendance moyen terme reste négative et le rebond ne constitue pour l’instant qu’une correction.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE