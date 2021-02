Morning Meeting Forex : Dollar en hausse, la RBA surprend, USD/JPY revient sur sa MM200

Points clés de l’article :

Faits marquants : Poursuite du rebond du dollar, la RBA étend son programme d’achats d’actifs

La devise du jour : USD/JPY , rebond prononcé du dollar contre yen

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 80,72/84 78,8 Consolidation/ Biais haussier MT AUD/USD Neutre 0,7814 0,75 Correction tenadnce MT hausssière EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Obj 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0739 EUR/GBP Baissier 0,93 0,867 Rupture support à 0,8865 EUR/JPY Neutre 127,5 125,15 EUR/USD Neutre 1,255 1,2010/50 Consolidation GBP/JPY Haussier 145 140,3 GBP/USD Haussier 1,4385 1,35 Oblique haussière en support-Obj 1,3880 NZD/USD Neutre 0,725 0,70/0,7095 Consolidation-Tendance MT haussier USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 Test résistance USD/JPY Neutre 105,7 101,18 Test MM200

La hausse du dollar américain se poursuit, l'USD/JPY flirtant avec le 105 et l’euro revenant à un plus bas de 2 semaines et demi. Le billet vert s'est échangé à la hausse contre toutes les principales devises malgré un rapport ISM manufacturier légèrement plus faible. La croissance de l'activité manufacturière a ralenti au mois de janvier, l'indice ISM étant passé de 60,5 à 58,7. La hausse de la composante prix payés est cependant le signe que l'inflation augmente dans le monde entier. Malgré une deuxième vague de virus, la plupart des États américains n'ont pas rétabli les restrictions de mars et cette décision a contribué à limiter l'impact sur l'économie.

Le rebond de la devise américaine était attendu depuis longtemps, le positionnement net vendeur des spéculateurs ayant atteint un sommet en dix ans. L’indice dollar revient sur une résistance à 91,15.

Après la réunion de la banque centrale cette nuit, le dollar australien est en légère baisse. La RBA a déclaré qu'elle allait étendre son programme d'assouplissement quantitatif pour acheter 100 milliards de dollars d'obligations supplémentaires, une décision que de nombreux acteurs du marché n’attendaient pas avant le mois prochain.

C’est sans doute le yen qui subit le plus le rebond du billet vert. Le dollar yen a tout d’abord affiché une divergence haussière sur le RSI puis franchi une oblique baissière qui plafonnait les rebonds de la paire depuis juillet. Les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se sont orientées à la hausse.

Les cours doivent maintenant dépasser la moyenne mobile à 200 périodes pour rejoindre la résistance à 105,68. Le RSI se rapproche de sa zone de surachat et la paire pourrait donc bientôt voir se terminer cette phase de rebond. Toutefois dans l’attente d’un chandelier de retournement et de la réaction des prix sur cette résistance, mon avis passe à neutre.

Evolution du dollar yen en données quotidiennes :

