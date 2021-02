DXY : possible retournement haussier du DXY depuis le support à 90 points

Points-clés de l’article sur le DXY:

Sur un support majeur, le DXY teste une résistance de court terme importante

Les restrictions sanitaires et la vitesse des campagnes de vaccination dicteront les tendances du Forex

Le NFP et le taux de chômage attendus cette semaine

L’indice dollar DXY est remonté ces dernières séances pour tester depuis hier le seuil symbolique des 91 points, seuil sous lequel il s’est déjà replié il y a deux semaines. Les perspectives de fond sont techniquement orientées à la baisse en dessous de ce seuil, un dépassement remettrait en cause cette tendance baissière qui dure depuis 9 mois.

En effet, le franchissement de la résistance à 91 points formerait une figure de retournement haussière en « tête et épaules inversées » et permettrait également au DXY de dépasser l’oblique baissière qui fait pression sur le cours depuis mars 2020.

Graphique journalier du cours du DXY réalisé sur TradingView :

Par ailleurs, nous pouvons constater sur un horizon de temps plus long, que le DXY est sur une zone pivot majeure à 90 points qui avait déjà stoppé dans le passé les tendances de long terme.

La dernière fois que le DXY a testé ce niveau de prix était en 2018. Le DXY avait chuté de 104 points en 2016 à 90 points en 2018, puis avait temporairement enfoncé ce seuil avant de rebondir jusqu’à 100 points deux ans plus tard. Ce pivot est une zone de renversement fréquente, un retournement haussier est donc un scénario plausible.

Graphique mensuel du cours du DXY réalisé sur TradingView :

Les restrictions sanitaires et la vitesse des campagnes de vaccination dicteront les tendances du Forex

Sur le plan des fondamentaux, l’évolution du DXY va beaucoup dépendre de la situation sanitaire aux Etats-Unis, en Europe et dans le reste du monde. Plus les strictes restrictions sanitaires dureront en Europe, plus la monnaie unique sera sous pression ce qui aura tendance à soutenir le dollar. Si les restrictions s’allègent, le sentiment sur l’euro s’améliorera ce qui fera pression sur le dollar.

La vitesse des campagnes de vaccination sera également un élément déterminant. Plus rapidement un pays atteindra l’immunité collective, plus rapidement ce pays pourra durablement sortir de la crise sanitaire.

L’Europe a pour le moment un gros retard sur les Etats-Unis. Seulement 2,8% des Européens ont au moins reçu une première dose d’un vaccin contre 10% aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, Joe Biden a indiqué haut et fort qu’il s’était fixé comme objectif de vacciner au moins 100 millions d’Américains lors de ses trois premiers mois de son mandat, le rythme d’inoculation atteint 1,3 million par jour.

En Europe, aucun objectif n’a clairement été annoncé et le rythme d’inoculation est de seulement 0,540 million par jour.

Source : Bloomberg

Le NFP et le taux de chômage attendus cette semaine

A plus court terme, ce sont les statistiques économiques qui devraient rythmer la danse sur le marché des changes. Le prochain rapport clé attendu par les investisseurs est celui sur l’emploi composé du fameux NFP et taux de chômage vendredi.

Le consensus table sur « seulement » 50 000 créations d’emplois et un chômage stable à 6,7%. Mais plus que le nombre de créations d’emplois, ce sont les chiffres qui excluent le secteur du tourisme (restauration et hôtellerie) qui seront les plus importants.

Etant donné que le secteur du tourisme est uniquement dépendant de l’évolution des restrictions sanitaires, la reprise dans ce secteur ne pourra totalement se faire tant que le virus paralysera la société. Le NFP hors secteur du tourisme fait donc plus de sens pour analyser la force de la reprise de l’économie.

Par exemple, le durcissement des restrictions sanitaires a mené à 498k destructions d’emplois dans le secteur du tourisme en décembre ce qui a éclipsé le nombre important de créations d’emplois dans les autres secteurs (+358k), plus important qu’en novembre.

Source : fred.FedStLouis.org

