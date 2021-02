AUD/USD : La surprise de la RBA fait baisser le dollar australien

Points clés de l’article :

Une petite surprise dans l’annonce de la RBA suffit à faire baisser l’ Aussie

AUD/ USD : Vers un retracement de 38,2%

Le dollar australien s’affaiblit après que la RBA a surpris les marchés avec une annonce que son programme d'assouplissement monétaire serait prolongé. La réaction du marché a été mitigé, très probablement parce qu'une extension de son programme d’achats d’actifs semblait toujours probable et que l'annonce était attendu plutôt pour le mois prochain. Il n'y a pourtant aucun doute quant à l'intention accommodante de la déclaration qui l'accompagne.

La RBA a relevé que l'inflation est bien inférieure à l'objectif fixé et qu'il est probable qu’elle reste sur ces niveaux pour un certain temps encore. Les conditions d'une hausse des taux ne devraient pas être en place jusqu'en 2024 "au plus tôt" selon la déclaration, malgré la reconnaissance du fait que l'économie fonctionne mieux que prévu. Il est possible que le niveau de la devise australienne ait joué un rôle dans la motivation de cette décision surprise, bien que Le langage utilisé dans la déclaration sur le dollar australien n'était pas particulièrement agressif. Il disait simplement "le taux de change s'est apprécié et se situe dans la partie supérieure de la fourchette de ces dernières années". Comparez cela avec le ton direct de la récente rhétorique de la BCE autour de l'euro ou les commentaires du gouverneur de la SNB Jordan dans la nuit qui ont réaffirmé l'appétit pour une intervention sur le marché des changes.

La détermination de la RBA et d'autres banques centrales à repousser les attentes de ralentissement des programmes d’achats suggèrent que les écarts de taux ne devraient pas avoir beaucoup d'impact sur les devises pour l'instant. Alors que la RBA utilisait davantage ses rachats d’actifs pour freiner l’attrait de sa devise par des taux bas, la Fed a utilisé sa rhétorique. Une série de hauts responsables de la Fed ont repoussé les attentes début janvier sur une ouverture à la réduction progressive des achats plus tard dans l'année. Hier, il est à noter que le Bostic de la Fed a déclaré qu'il y a un "long chemin à parcourir" pour revenir au plein emploi (Bloomberg). Rappelons qu'il avait déjà déclaré le 11 janvier dernier qu'il était "ouvert à une réduction progressive des achats d'actifs à la fin de 2021". (Bloomberg). Si les banques centrales compriment les rendements par des mots et des actions, il est alors difficile de rendre une devise plus ou moins attrayante et influencer son taux de change.

Le dollar australien est engagé dans une correction depuis son point haut à 0,7820 correspondant à la résistance hebdomadaire datant d’Avril 2018.

Les cours ont cassé un support devenant résistance sur 0,7640 ainsi que les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui se retournent à la baisse. L’Aussie pourrait retracer 38,2% de la hausse de novembre à janvier qui correspond à une droite de support sur 0,7515. Si ce niveau venait à casser alors le retracement pourrait atteindre les 50% et revenir sur la droite de polarité à 0,7414.

Ce scénario correctif serait invalidé en cas de clôture au-dessus des 0,7640

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

