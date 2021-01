Morning Meeting Forex : les principales devises se stabilisent, le GBP/JPY franchit une résistance

Points clés de l’article :

Faits marquants : Retour au calme sur les marchés

La devise du jour : GBP/JPY , la livre franchit la résistance à 142,70

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 80,72/84 78,8 Consolidation AUD/USD Neutre 0,7814 0,75 Test support à 0,7640 EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Obj 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0739 EUR/GBP Baissier 0,93 0,867 Rupture support à 0,8865 EUR/JPY Neutre 127,5 125,15 EUR/USD Neutre 1,255 1,2010/50 Consolidation GBP/JPY Haussier 145 140,3 Résistance franchi à 142,70 GBP/USD Haussier 1,37 1,35 Oblique haussière en support-Obj 1,3880 NZD/USD Neutre 0,725 0,7 Avalement baissier USD/CHF Baissier 0,8985/0,8920 0,87 Consolidation USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Franchissement oblique baissière

L'euro, la livre sterling, le dollar australien et le dollar néo-zélandais se sont stabilisés après la baisse de jeudi suivant la baisse des marchés boursiers. Les investisseurs sur les actions ont été rassurés par les mesures prises par les courtiers pour reprendre le contrôle de la frénésie de spéculation à la baisse. Robinhood et Interactive Brokers ont limité les transactions d'actions et d'options à la vente et ont augmenté les appels de marge pour les positions longues et courtes. Le fait d'empêcher les spéculateurs de prendre le contrôle du marché réduit la volatilité et contribue à rétablir une activité plus normale.

Le billet vert a bénéficié de l'achat de valeurs refuges depuis le début de la semaine, lorsque les investisseurs ont intégré que le plan de dépenses du président Joe Biden ne sera pas aussi important que les 1 900 milliards de dollars proposés.

Dans le même temps, le lancement du vaccin Covid-19 dans le monde entier a connu des difficultés. En Europe, les retards de production ont fait boule de neige et ont provoqué des tensions entre l'Union européenne et les fabricants de médicaments sur la meilleure façon d'orienter les réserves limitées disponibles.

Du côté des indicateurs, les demandes d'allocations chômage et la balance commerciale ont été meilleures que prévu et ces rapports ont conduit le USD/JPY à son plus haut niveau en six semaines. La faiblesse des données sur les ventes au détail japonaises a également pesé sur le yen après la chute des ventes au détail de décembre au Japon (-0,8% mensuel), plus faible que les attentes de -0,7%.

Ce matin, les opérateurs se tourneront vers la publication du chiffre du chômage et de du PIB trimestriel en Allemagne.

La devise du jour : GBP/JPY, la livre franchit la résistance à 142,70

La livre contre yen accélère à la hausse avec un chandelier très haussier hier qui a franchi la résistance à 142,72. Les cours se situent au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes orientées à la hausse. La situation est donc très positive. Les cours pourraient rejoindre les plus hauts de février 2020 à 145,00.

Toutefois cet objectif pourrait être atteint après une consolidation ou si la paire l’atteignait directement déclencher une correction. En effet, le RSI même s’il laisse la place à une poursuite de la hausse se rapproche de sa zone de surachat.

Le support qui invaliderait ce scénario haussier se situe sur 140,30. Un niveau qui présente un niveau de risque un peu trop élevé pour ceux qui voudraient entrer maintenant à l’achat.

Evolution de la livre contre yen en données quotidiennes :

