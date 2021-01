Dollar : Le rebond du billet vert va-t-il se poursuivre en février ?

Points clés de l’article :

La Fed ne modifie pas sa politique monétaire à la base de la faiblesse du dollar

La hausse récente ne constitue qu’un rebond dans une tendance négative

Le dollar a touché un point bas début janvier et se reprend depuis. Il faut dire que l’exposition à la vente des investisseurs atteignait des niveaux extrêmes. Il n’y avait donc plus beaucoup de carburant dans le moteur de la baisse. Cette reprise est elle le début d’un retournement durable ?

Positionnement sur les devises :

La Réserve fédérale tenait sa première réunion de politique monétaire de l'année hier au cours de laquelle elle a laissé ses taux inchangés ainsi que son programme de rachats d’actifs à 120 billions de dollar par mois.

Rien dans la session de questions-réponses du président de la Fed, M. Powell, ne justifiait le pic du dollar hier.

Si surprise il y a eu, c’est plutôt vers un ton encore plus accommodant. La Fed a reconnu que l'activité restait modérée, un marché de l'emploi dans les zones les plus touchées toujours faible et a prédit une inflation modeste cette année. Ces perspectives prudentes expliquent pourquoi Powell pense qu'il est "trop tôt pour se concentrer sur un calendrier de réduction de son programme d’achat". Il a déclaré qu'ils sont encore loin d'atteindre les objectifs en matière d'inflation et d'emploi, donc quand le moment sera venu de réduire "progressivement" son programme de rachats d’actifs, ils nous le feront savoir bien à l'avance. Aujourd’hui le chiffre du PIB pour le 4eme trimestre est sorti en ligne avec le consensus. En évitant toute période spécifique de réduction progressive, les commentaires de la Fed auraient dû faire baisser le dollar et non le faire monter. Ce n’est donc pas du côté de la banque centrale américaine qu’il faut chercher un motif de retournement du billet vert.

Alors pourquoi le billet vert a-t-il augmenté ? La réponse se trouve du côté des marchés boursiers.

Les actions américaines ont chuté mercredi suivant les indices européens. Inquiétudes sur les évaluations boursières, l’incertitude quant à la poursuite des mesures de relance budgétaire et les retards dans le déploiement des vaccins dans un contexte d’une augmentation continue des cas COVID-19 semble ajouter à la volatilité à court terme.

L'indice Dow Jones des valeurs industrielles a chuté de plus de 2 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis trois mois, Certains investisseurs craignent que les pertes massives des fonds spéculatifs n'obligent à liquider d'autres investissements.

En fait, le dénouement des paris risqués est l'une des principales raisons pour lesquelles le dollar a été poussé à la hausse. L'USD/JPY est vulnérable à une correction mais un rallye du dollar sera le plus ressenti contre les monnaies à bêta élevé. L'EUR/USD, l'AUD/USD et le NZD/USD sont les plus exposés aux pertes.

Une fois le positionnement des investisseurs revenu sur des niveaux moins extrêmes avec une politique monétaire toujours accommodante et les inquiétudes sur la pandémie dépassées par la progression des vaccinations, la tendance négative sur le dollar devrait reprendre.

Sur un horizon de temps hebdomadaire, la tendance négative n’a pas été démentie par le récent mouvement à la hausse de janvier. L’indice continue d’évoluer sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes orientées à la baisse.

Sur un horizon de temps quotidien, le dollar a touché un point bas le 6 janvier avec un chandelier en forme de doji annonciateur d’un retournement. La divergence haussière sur le RSI confirmait qu’un rebond était probable.

L’indice dollar a rejoint la résistance à 90,95 sans réussir à la franchir. Une deuxième tentative hier a aussi échoué et le dollar repart à la baisse aujourd’hui. Si le billet vert casse le support récent à 90 alors la probabilité d’une nouvelle vague baissière serait élevée dont l’objectif serait le support hebdomadaire de mars 2018 à 87,94.

Un franchissement des 90,95 permettrait un rebond plus prononcé vers la résistance à 91,74. La tendance baissière serait invalidée au-dessus de ce niveau

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

Analyse technique US Dollar

