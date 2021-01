Morning Meeting Forex : Que faut-il attendre de la Fed ce soir ? NZD/USD, le dollar néozélandais repart à la hausse

Points clés de l’article :

Faits marquants : Le marché dans l’attente de Jérôme Powell, la livre en hausse

La devise du jour : NZD/USD : Le kiwi est la devise qui performe le mieux

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72/84 78,8 Consolidation AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 Test oblique haussière EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Cassure restangle horizontal_Obj 1,5685 puis1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0739 EUR/GBP Baissier 0,93 0,867 Rupture support à 0,8865 EUR/JPY Neutre 127,5 125,15 Résistance intermédiare 126,40 EUR/USD Neutre 1,255 1,2010/50 Consolidation GBP/JPY Haussier 142,72 137,2 Biais haussier >140,30 GBP/USD Haussier 1,37 1,35 Oblique haussière en support-Obj 1,3880 NZD/USD Haussier 0,74 0,7 MM34 en support-Obj 0,7395 USD/CHF Baissier 0,8985/0,8920 0,87 Consolidation USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Oblique baissière en résistance

Le dollar est resté stable mercredi face à ses principaux rivaux alors que les marchés attendent les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui devrait renouveler son engagement en faveur d'une politique ultra accommodante.

Les rendements du Trésor, dont la hausse avait soutenu le dollar au début de cette année, ont baissé, en raison de la prudence quant à l'ampleur éventuelle et aux retards potentiels du plan de relance budgétaire de 1 900 milliards de dollars du président Joe Biden.

La Réserve fédérale tient sa première réunion du FOMC 2021 aujourd’hui et, compte tenu de la performance des actifs américains, les investisseurs ne s'attendent pas à des surprises de la part de la banque centrale. Le rallye des actions et la baisse généralisée du dollar américain sont des signes que les investisseurs recherchent une politique stable. Ce n'est un secret pour personne que le mois de décembre a été difficile : les États-Unis ont annoncé leur premier mois de pertes d'emplois depuis avril, les dépenses de consommation ont chuté pour le troisième mois consécutif et les demandes d'allocations chômage ont augmenté. De nouveaux cas de virus ont fait leur apparition dans tout le pays, obligeant de nombreux États à rétablir des restrictions, mais rien de tout cela n'a entamé l'optimisme des investisseurs, car le lancement en cours des vaccins a rendu tout le monde plus confiant quant à la reprise du second semestre.

Au cours du mois dernier, un certain nombre de présidents de la Fed ont suggéré que le retrait progressif de cette politique pourrait commencer fin 2021 si la reprise est suffisamment forte. Il est peu probable que J. Powell donne des signes de changement de sa politique monétaire dès aujourd’hui tant les risques sur l’économie sont toujours présents. Si ces commentaires montraient de l’optimisme le dollar pourrait rebondir temporairement.

Le GBP/USD s'est rapproché de son plus haut niveau en 2,5 ans, suite à des chiffres sur le marché du travail meilleures que prévu. Les pertes d'emploi ont été moins nombreuses et la croissance des salaires a été forte. Les nouveaux cas de virus commencent également à diminuer, ce qui est positif pour les perspectives du pays.

Le kiwi se porte bien et semble avoir terminé sa consolidation. La tendance haussière est bien confirmée avec un dernier sommet à 0,7318 et un creux à 0,7096 ascendants. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes. Le dépassement d’une petite résistance à 0,7240 devrait donner la confirmation de la fin de la consolidation.

La paire devrait donc rejoindre la résistance hebdomadaire de 2018 à 0,7400. Une rupture du support à 0,7096 invaliderait ce scénario et donnerait le signal d’une baisse vers le fort support et seuil psychologique à 0,7000.

Evolution des cours du NZD/USD en données quotidiennes :

