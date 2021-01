Morning Meeting Forex : le dollar se stabilise avant Powell, USD/JPY, bloqué sous l’oblique baissière

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72/84 78,8 Consolidation sous résistance AUD/USD Haussier 0,7814 0,764 Oblique haussière en soutien EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Cassure rectangle horizontal_Obj 1,5685 atteint puis 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0737/1,0660 Consolidation horizontale EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 Test support EUR/JPY Neutre 127,5 125,15 Consolidation EUR/USD Neutre 1,255 1,201 Correction/Résistance intermédiaire 1,2215 GBP/JPY Haussier 142,72 137,2 Biais haussier >140,30 GBP/USD Haussier 1,37 1,345 Oblique haussière en support-Obj 1,3900 NZD/USD Haussier 0,74 0,7 Reprise haussière USD/CHF Baissier 0,8920/85 0,87 Rejet résistance 0,8920 USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Echec franchissement oblique baissière

Faits marquants : Stabilité du dollar en attendant Jérôme Powell

Le dollar américain s'est stabilisé, les nouvelles inquiétudes concernant le coronavirus et l'économie mondiale ayant incité les investisseurs à s'accrocher à cette monnaie refuge.

Mercredi sera une grosse journée pour les marchés avec la conférence de presse de Jérôme Powell suite au FOMC et sur la marché actions les publications de résultats de Apple, Tesla et Facebook.

Le dollar pourrait reprendre sa chute si la Réserve fédérale américaine réaffirme son engagement à mener une politique monétaire très accommodante lors de sa réunion de taux comme cela est largement attendu. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devrait signaler qu'il n'a pas l'intention de mettre fin à la relance massive de la Fed de sitôt lorsque la banque centrale conclura son examen de la politique.

Cependant, les positions contre le dollar sont devenus extrêmes et cela pourrait devenir contrarien, les données américaines de vendredi montrant que les positions courtes nettes sur le dollar ont atteint leur plus haut niveau depuis mai 2011.

L'euro a peu changé à 1,2174 $, faisant une pause après un gain de 0,8 % la semaine dernière.

La monnaie commune est plafonnée en partie par des signes d'instabilité politique à Rome, ce qui a également entraîné une hausse des rendements obligataires italiens. L'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes a atteint vendredi son plus haut niveau depuis novembre. Par ailleurs, les nouvelles mesures de confinement et la hausse des cas de covid en Europe avec des chiffres d’activité PMI publiés en baisse vendredi sont aussi des facteurs qui pénalisent la monnaie unique.

La devise du jour : USD/JPY : Le dollar yen bloque sous l’oblique baissière

Le dollar contre yen a enregistré des gains modérés vendredi, le yen s'affaiblissant en raison de la faiblesse des prix à la consommation au Japon, ce qui est favorable à la politique accommodante de la BOJ. Les données de vendredi ont montré que l'IPC national japonais de décembre, hors produits alimentaires frais et énergie, a chuté de 0,4 % en glissement annuel, ce qui est conforme aux attentes et constitue le chiffre le plus faible depuis 7 ans et demi. Le yen s'est également affaibli après que les données aient montré que l'activité manufacturière japonaise s'est contractée le mois dernier lorsque l'indice PMI manufacturier de la Banque Jibun du Japon a chuté de -0,3 à 49,7. En outre, le secteur des services japonais s'est encore contracté le mois dernier après que l'indice PMI des services de la Jibun Bank ait chuté de 2,0 à 45,7, le chiffre le plus faible en 5 mois.

Malgré cette faiblesse des données concernant le Japon, le dollar yen ne parvient pas à franchir une oblique baissière, ce qui montre que la divergence haussière a produit son effet et n’est plus d’actualité. Tant que les cours se situent sous cette résistance les cours pourraient revenir sur les plus bas de Janvier à 102,60 et au-delà les plus bas de la crise du Covid en Mars 2020 à 101,20.

Une clôture au-dessus de l’oblique pourrait stopper la baisse du dollar et voir la paire revenir sur la résistance horizontale à 104,75. Le scénario négatif sur le billet vert serait abandonné au-dessus de cette droite.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

