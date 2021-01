DXY : La Fed et le PIB américain attendus cette semaine

Explosion haussière des actions américaines les plus « shortées » : signe majeur d’un excès ? Dernière analyse via @MagazineCapital @GallantNicolas1 https://t.co/0FHqzZTHrh

#Tesla $TSLA Money come, money go https://t.co/N1VGUc2pFR

#Nasdaq100 Le #gap du week-end non seulement comblé mais littéralement transpercé --> https://t.co/c6zCuIt9g7

Le taux 10 ans US continue de se replier Soit le marché price une Fed accommodante encore cette semaine, mais dans ce cas pourquoi le dollar grimpe en ce moment ? Soit c'est du risk-off et le marché action US pourrait suivre... https://t.co/628X8tiUhu