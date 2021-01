Morning Meeting Forex : Le dollar canadien au plus haut, EUR/USD, les niveaux à surveiller avant la BCE

Points clés de l’article :

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72/84 78,8 Consolidation sous résistance AUD/USD Haussier 0,7814 0,764 Oblique haussière en soutien EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Cassure rectangle horizontalObj 1,5685 atteint puis 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,0737/1,0660 Consolidation horizontale EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 Test support EUR/JPY Neutre 127,5 125,15 Test support EUR/USD Neutre 1,255 1,201 Correction-Retour sur support GBP/JPY Haussier 142,72 137,2 Biais haussier >140,30 GBP/USD Haussier 1,37 1,3285 Oblique haussière en support-Obj 1,3900 NZD/USD Haussier 0,74 0,7 Reprise haussière USD/CHF Baissier 0,8920/85 0,87 Divergence haussière-Test résistance 0,8920 USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Reprise baissière

Faits marquants : Force du dollar canadien et des devises à risque, l’euro attend Lagarde

Le dollar a subi des pertes par rapport à la plupart des principales devises, car l'optimisme quant à un plan de relance massif des États-Unis sous la nouvelle administration de Joe Biden va soutenir la croissance a sapé la demande pour les monnaies refuges.

La réunion de la BCE aujourd’hui a fait que l’euro n’a pas participé à la fête. Les opérateurs attendent de voir quel sera les éventuels commentaires sur l’euro. La banque laissera les taux d'intérêt et leur programme d'achat d'actifs inchangés. La grande question est de savoir si la présidente de la BCE, Mme Lagarde, sera à l'origine de remarques sur l’évolution de la devise unique. La semaine dernière, elle a déclaré : "Nous surveillons très attentivement les mouvements de change, ne les ciblons pas".

Comme la BCE, la Banque du Japon devrait également maintenir sa politique monétaire inchangée, mais la différence ici est que la BoJ pourrait revoir à la baisse ses projections économiques.

Entre-temps, le dollar canadien a été la monnaie la plus performante de la journée. La banque centrale a déclaré que la résurgence des cas de Covid constitue un sérieux revers qui fera que la croissance du premier trimestre deviendra négative mais " au-delà du court terme, les perspectives pour le Canada sont maintenant plus fortes et plus sûres que dans la projection d'octobre, grâce à la disponibilité plus précoce que prévu des vaccins et à l'importante stimulation politique en cours ". Ces perspectives optimistes ont conduit le dollar canadien à son niveau le plus élevé par rapport au dollar américain depuis février 2018.

Les dollars australien et néo-zélandais ont également progressé en prévision du rapport sur le marché du travail australien. La livre sterling a été stimulée par une inflation plus forte.

La devise du jour : L’euro dans l’attente de la BCE

La divergence baissière sur le RSI a bien sonné l’alerte d’une correction en cours qui a touché un point bas à 1,2053 proche du support constitué par la droite de polarité et su seuil psychologique des 1,2000. Tant que la devise européenne reste au-dessus de ce niveau la tendance reste haussière.

Les cours pour reprendre leur ascension doivent franchir la moyenne mobile à 34 périodes et les sommets de début janvier seront alors le premier objectif avant la résistance plus importante à 1,2500.

Si l’euro ne parvenait pas dans l’immédiat à franchir cette MM34, un test des 1,2000 serait alors probable. Au-dessous la correction remettrait en causse la tendance haussière mais ce n’est pas le scénario principal.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

