AUD/USD, AUD/JPY, EUR/AUD : Le dollar australien poursuit sa progression contre les devises majeures

AUD/USD : Cocktail détonant pour l’Aussie

Les espoirs nés avec l’élection de Biden d’un plan massif de relance budgétaire liés à ceux du développement du vaccin ont pesé ces dernières semaines sur le dollar américain. Le dollar australien bénéficie de son côté de la reprise chinoise, seul pays à afficher une croissance en 2020, et de sa consommation de matières premières.

L’AUD/USD profite donc de ces facteurs et reste très soutenu. La RBA a adopté une politique monétaire accommodante qui ralentit la progression de sa devise mais qui annule pas l’effet de la progression des prix des matières premières. Le taux de chômage publié ce matin fait état de ces bonnes conditions de reprise avec un taux à 6,6% contre un consensus de 6,7% et un précédent à 6,8%

Le dollar australien a consolidé entre la résistance hebdomadaire à 0,7815 et le triple support constitué par une oblique haussière, la moyenne mobile à 34 périodes et une droite de polarité à 0,7640. Le doji du lundi a stoppé cette phase de consolidation et relance les intérêts acheteurs qui pourraient permettre à l’Aussie de revenir sur la résistance. Un franchissement donnerait le signal d’une nouvelle impulsion vers le seuil psychologique des 0,80 puis sur les plus hauts de janvier 2020 à 0,8136.

Je reste donc positif tant que la paire évolue au-dessus de la droite de polarité

Evolution du dollar australien contre dollar américain

AUD/JPY : La tendance haussière reste solide

Contre yen, la tendance reste très haussière avec des creux et sommets ascendants et des cours qui évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes. Le niveau d’invalidation se situe sous le support à 78,78 droite horizontale de support.

L’AUD/JPY consolide depuis début janvier la progression qui avait débuté début Novembre. Un franchissement de la résistance correspondant au plus haut de 2019 sous 81,00 touché en début de mois permettrait de libérer un potentiel haussier vers 84,00.

Evolution de l’AUD/JPY en données quotidiennes :

EUR/AUD : L’euro a moins les faveurs que le dollar australien

La sortie du rectangle de consolidation fin décembre a provoqué une accélération à la baisse dont l’objectif final théorique correspond au plus bas de décembre 2018 à 1,5350.

La paire a déjà rejoint le premier objectif à 1,5685, plus bas de 2019. Même si un pull back correctif est possible vers la moyenne mobile descendante à 34 périodes, l’objectif théorique ne serait pas remis en cause

Evolution de l’euro contre dollar australien en données quotidiennes :

