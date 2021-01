EUR/USD : l’euro rebondit avant la prise de parole de Janet Yellen

#Yellen (Trésor US) Des mois difficiles nous attendent avant que la distribution des vaccins soit suffisante pour rouvrir l'économie

#Netflix va-t-il donner le “la” aux #Gafa et au #Nasdaq ? Résultats ce soir après la clôture US Analyse via @MagazineCapital @GallantNicolas1 --> https://t.co/CTTiINwocT https://t.co/x4UbH4LGQo