EUR/CHF : l’euro revient tester un support majeur face aux incertitudes politiques en Italie

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF :

Les incertitudes politiques italiennes pèsent sur l’ euro

L’ EUR/CHF teste un support majeur à 1,0737 à l’intérieur de son triangle ascendant

Les incertitudes politiques italiennes pèsent sur l’euro

L’émergence des incertitudes politiques en Italie depuis la semaine dernière suite au retrait du Parti « Viva Italia » de la coalition du gouvernement italien a pesé sur l’euro. La monnaie unique est sous pression face à la plupart des devises majeures depuis la semaine dernière. La devise européenne évolue à un plus bas d’un mois face au dollar et un plus bas de deux mois face au franc suisse et à la livre sterling.

Il faut dire que le retrait du Parti Viva Italia de la coalition empêche le gouvernement d’avoir la majorité au Sénat, ce qui devrait poser des problèmes pour que le plan de relance italien de 222 milliards de dollars voit le jour.

Le Premier ministre du gouvernement, Giuseppe Conte, a obtenu la confiance à la Chambre des députés lundi, mais arrivera-t-il à l’obtenir au Sénat alors qu’il lui manque sur le papier 15 voix pour atteindre la majorité absolue ? Le vote est prévu ce mardi dans la journée.

Sans l’obtention de la confiance au Sénat et le rejet du plan de relance par les sénateurs, Giuseppe Conte devra modifier son plan de relance et/ou pourrait organiser des élections législatives anticipées pour tenter de gagner des sièges.

Les incertitudes devraient donc persister ces prochains jours en attendant que la situation politique en Italie s’éclaircisse. L’évolution de l’euro pourrait essentiellement suivre l’évolution de ces incertitudes. Plus d’incertitudes feraient davantage pression sur l’euro, tandis que moins d’incertitudes soutiendraient la monnaie unique.

Outre la situation politique en Italie, les cambistes surveilleront également cette semaine les publications des PMI flash du mois de janvier.

L’EUR/CHF teste un support majeur à 1,0737 à l’intérieur de son triangle ascendant

Graphique journalier du cours de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater l’EUR/CHF évolué dans un triangle ascendant depuis l’été dernier. Le taux de change fluctue entre une résistance à environ 1,0890-1,0870 et une oblique haussière qui passe par les creux de juillet et novembre.

A plus court terme, l’EUR/CHF est revenu tester un support majeur hier à 1,0737 après avoir tester sa résistance à 1,0870 au début du mois. La réaction de l’EUR/CHF sur ce support sera cruciale à court terme, car un repli sous ce seuil formerait une figure de retournement baissière en « double top » qui donnerait des perspectives baissières théoriques jusqu’au plus bas de juillet à 1,0600. Un retour à l’oblique haussière du triangle ascendant serait alors très probable.

A l’inverse, un rebond sur le support à 1,0737 ouvrirait la voie à un retour de l’EUR/CHF à sa zone de résistance à 1,0890-1,0870.

Recommandé par Valentin Aufrand Découvrez nos dernières prévisions Recevoir mon guide

POURSUIVRE VOTRE LECTURE