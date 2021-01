Morning Meeting Forex : Toutes les bonnes nouvelles sont-elles dans les cours ? USD/JPY : le dollar se heurte à une oblique baissière

Points clés de l’article :

Faits marquants : Le marché à la recherche de nouveaux catalyseurs

La devise du jour : Le rebond du dollar contre yen se heurte à une oblique baissière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72/84 78,8 Consolidation sous résisatnce AUD/USD Haussier 0,7814 0,764 Consolidation sous résisatnce EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Cassure restangle horizontal_Obj 1,5685 atteint puis 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 Rebond sur support EUR/JPY Neutre 127,5 125,15 Divergence baissière-Test support EUR/USD Haussier 1,255 1,201 Correction-Retour sur support GBP/JPY Haussier 142,72 137,2 Biais haussier >140,30 GBP/USD Haussier 1,37 1,3285 Oblique haussière en support-Obj 1,3900 NZD/USD Haussier 0,74 0,7 Correction USD/CHF Baissier 0,8920/85 0,87 Divergence haussière-Test résistance 0,8920 USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Test oblique descendante

Faits marquants :Le marché à la recherche de nouveaux catalyseurs

La réaction des marchés ressemble à la logique « Acheter la rumeur, vendre la nouvelle » , car les actifs à risque ont fortement augmenté en prévision due l’annonce du plan de relance Biden et semblent maintenant être au point mort, les opérateurs recherchant de nouveaux catalyseurs pour stimuler l'action sur les prix.

L'indice dollar a atteint vendredi son plus haut niveau depuis trois semaines et demie malgré des ventes aux détails plus faibles qu’attendu, la faiblesse des actions ayant stimulé la demande de liquidités pour le dollar. Le dollar a également augmenté après que l'EUR/USD ait atteint son plus bas niveau depuis un mois, en raison de la crainte que de nouvelles mesures restrictives en Europe n'affaiblissent la croissance économique de la zone euro. L'USD/JPY est resté quasiment inchangé vendredi.

Le dollar est aussi stimulé ce matin par un rapport du Wall Street Journal selon lequel la candidate au poste de secrétaire au Trésor, Janet Yellen, doit affirmer son engagement en faveur de taux de change déterminés sur le marché.

L'EUR/USD a chuté vendredi à son plus bas niveau sur un mois, car la croissance économique en Europe risque de s'affaiblir, la France imposant un couvre-feu quotidien à 18 heures dans tout le pays, tandis que l'Allemagne et l'Italie cherchent à renforcer et à étendre leurs mesures de confinement. L'EUR/USD est toujours pénalisé par l'incertitude politique en Italie après que des membres du parti de l'ex-Premier ministre Renzi aient quitté la coalition mercredi, laissant le Premier ministre Conte sans majorité au Parlement. Une nouvelle phase de crise politique n’est pas à exclure.

Le USD/JPY est resté inchangé et a finalement terminé avec des gains modestes. Un facteur baissier pour le yen a été l'annonce vendredi que l'indice d'activité de l'industrie tertiaire du Japon de novembre a chuté de façon inattendue de -0,7% m/m, plus faible que les attentes de +0,3% m/m, et la plus forte baisse en 6 mois. Les gains en USD/JPY ont été limités par la hausse des rendements des obligations d'État japonaises. Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a atteint un sommet de 0,043 % vendredi, ce qui a amélioré les différentiels de taux d'intérêt des devises avec le yen. La faiblesse des actions vendredi a également stimulé la demande de valeurs refuges pour le yen et a été négative pour l'USD/JPY.

Les devises océaniques sont entrés en mode correctif, L’AUD reste au-dessus d’une oblique haussière sans progresser tandis que le NZD a cassé un support intermédiaire à 0,7145 qui pourrait prolonger sa correction sans remise en cause de la tendance haussière. Ce matin les bons chiffres de croissance en Chine pourraient soutenir les devises océaniques.

La devise du jour : Le rebond du dollar contre yen se heurte à une oblique baissière

Le dollar yen se trouve dans une dynamique baissière depuis juillet. La divergence haussière a permis au billet vert de reprendre de la hauteur mais la paire ne parvient pas à franchir l’oblique descendante avec la manifestation d’un chandelier de retournement à son contact lundi dernier. Les tentatives de débordement au cours de la semaine se sont soldées par des échecs.

Les cours pourraient donc reprendre le chemin du sud dans les prochains jours avec un objectif à 101,20 qui correspond au plus bas du mois de Mars pendant la crise Covid. Un débordement de l’oblique invaliderait ce scénario et permettrait un rebond de plus grande ampleur vers la moyenne mobile à 200 périodes à 105,28 actuellement.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

