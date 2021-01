Morning Meeting Forex : L’EUR/USD sur un support à 1,2130, le GBP/JPY se rapproche des 142,70

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : Le dollar respire après sa vague de baisse, support court terme à 1,2130 sur l’ euro

La devise du jour : GBP/JPY : Vers la résistance à 142,70

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72/84 78,8 Consolidation sous résistance AUD/USD Haussier 0,7814 0,764 MM13 en support EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Cassure rectangle horizontalObj 1,5685 atteint puis 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Test Support intermédiaire 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 Biais baissier EUR/JPY Neutre 127,5 125,7 Divergence baissière EUR/USD Haussier 1,255 1,201 Test support CT 1,2130 GBP/JPY Haussier 142,72 137,2 Biais haussier >140,30 GBP/USD Haussier 1,37 1,3285 Oblique haussière en support-Obj 1,3900 NZD/USD Haussier 0,74 0,7 Rebond sur support à 0,7145 USD/CHF Baissier 0,892 0,87 Divergence haussière USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Test oblique descendante

Contexte Genéral : Le dollar respire après sa vague de baisse, support court terme à 1,2130 sur l’euro

Le dollar a prolongé son rebond après avoir atteint son plus bas niveau depuis près de trois ans par rapport aux principales devises jeudi, soutenu par des rendements américains plus élevés, alors que le président élu Joe Biden s'apprête à présenter ses plans de relance budgétaire massive.

L'indice dollar a maintenu les gains réalisés mercredi dans les premiers échanges asiatiques, les investisseurs continuant à dénouer leurs paris baissiers. Le dollar a augmenté au cours de quatre des cinq dernières séances de bourse car la perspective de nouvelles mesures de relance a pesé sur les obligations du gouvernement américain, faisant passer le rendement de référence du Trésor au-dessus de 1 % pour la première fois depuis mars. Le président élu Joe Biden devrait présenter jeudi son plan de relance tant attendu, qui pourrait se chiffrer en billions de dollar.

L'EUR/USD est revenu sous ses moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. S'il passe en dessous de 1,2130, nous pourrions assister à une baisse rapide jusqu'au plus bas de 1,2060 le 9 décembre. En dehors de restrictions plus strictes en Allemagne et de l'avertissement du gouvernement selon lequel les restrictions de blocage pourraient rester en place pendant encore 8 à 10 semaines, le président de la BCE, M. Lagarde, a déclaré qu'il suivait de très près l'évolution des taux de change. Le membre de la BCE Villeroy a été plus précis, disant qu'ils surveillent les effets négatifs

Les dollars australien et néo-zélandais ont étendu leurs pertes alors que la Chine a frappé l'Australie pour avoir politisé un accord de fusion et d'acquisition pour des raisons de sécurité nationale. Les nouveaux cas de coronavirus en Chine ont également atteint leur plus haut niveau en cinq mois, ce qui laisse craindre une réapparition du virus dans la région, facteur négatif pour les devises océaniques.

La devise du jour : GBP/JPY : Vers la résistance à 142,70

La livre contre yen a franchi une résistance à 140,30 et évolue au-dessus de ses moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. Une tendance de court terme se développe donc à la hausse et un test du plus haut du mois d’Aout est probable à 142,70. Si la paire parvenait à franchir ce niveau alors la prochaine cible serait la résistance hebdomadaire à 145.

En cas d’échec une consolidation se mettrait en place avec un support désormais à 140,30. Sous ce seuil la tendance positive serait invalidée.

Evolution de la livre contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

