AUD/USD, NZD/USD : Les devises océaniques ont besoin de respirer

Points clés de l’article :

AUD/USD : Des nuages apparaissent dans l’horizon de l’Aussie

NZD/USD : Le support à 0,7145 soutient les prix

AUD/USD : Des nuages apparaissent dans l’horizon de l’Aussie

La baisse des prix du minerai de fer pèse sur le dollar australien face aux préoccupations concernant la demande. Les épidémies de Covid-19 au Japon et en Chine - deux grands marchés du minerai de fer australien - pèsent sur les prix de cette matière première. Le Japon aujourd'hui a étendu sa déclaration d'état d'urgence à des zones couvrant 43% de son économie et les investisseurs craignent que cette déclaration soit étendue à des domaines englobant jusqu'à 60 % de l'économie japonaise. Les cas de Covid-19 ont également été constaté dans la province sidérurgique de Hebei, qui représente plus d'un cinquième de la production d'acier de la Chine.

Le risque est maintenant d’observer une consolidation sur l’Aussie, car outre le fait que la devise soit liée aux matières premières, le sentiment haussier est proche de niveaux extrêmes et la RBA pourrait avoir la volonté de faire reculer sa devise après la forte hausse des dernières semaines.

De plus la corrélation avec les actions est élevé et une correction sur les bourses pourrait donner lieu à des ventes sur l’AUD/USD qui est très lié à la prise de risques de la part des investisseurs.

Les rendements réels en dollars australiens ont augmenté récemment bien que la RBA maintienne les rendements nominaux relativement bas via son contrôle de la courbe des taux par sa politique monétaire. La RBA devrait acheter 100 milliards de dollars australiens en obligations de 5 à 10 ans jusqu'en mai 2021, ce qui empêche le taux court d'augmenter de manière significative. Le différentiel avec le dollar pourrait s’accentuer.

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar australien Recevoir mon guide

Le dollar australien a rejoint sa résistance hebdomadaire sans pouvoir la dépasser et est entré en consolidation depuis. Les cours sont soutenus par une oblique ascendante et la moyenne mobile à 34 périodes.

La paire pourrait donc revenir s’appuyer sur ces deux supports dynamiques avant de reprendre une orientation à la hausse ou revenir sur une droite de polarité à 0,7640. Une rupture de ce dernier seuil donnerait le signal d’une correction plus profonde. Le RSI en baisse va dans le sens d’une poursuite de la consolidation.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

NZD/USD : Le support à 0,7145 soutient les prix

La hausse des prix de l'immobilier devrait permettre à la RBNZ de poursuivre son "grand virage faucon", c’est-à-dire une politique moins accommodante avec l'étape suivante qui verrait une hausse des rendements et les perspectives de taux négatifs entièrement éliminés

Le NZD/USD est le plus sensible au sentiment de risque, mais il fait également preuve d'une certaine sensibilité aux taux d’intérêts et des attentes en matière de politique monétaire.

Le positionnement sur les marchés à terme est de plus en plus favorable aux NZD mais l'indicateur de tendance du CTA commence à se détendre après avoir atteint des niveaux extrêmes.

La hausse du dollar néozélandais s’est arrêté sur 0,7300 et est entré dans une phase de consolidation avec un retour sur le support à 0,7145, droite de polarité, rejoint par la moyenne mobile à 34 périodes.

Tant que la paire évolue au-dessus de ces deux soutiens, la hausse pourra se poursuivre. Au-dessous le NZD/USD pourrait corriger vers le fort support à 0,7000.

A noter que le mois de janvier n’est pas très favorable aux devises océaniques.

Evolution du NZD/USD en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE