Morning Meeting Forex : EUR/USD, l’euro se reprend sur 1,2130, fort rebond de la livre sur 1,3500

Faits marquants: L’ euro et la livre se reprennent malgré le virus

La devise du jour : EUR/USD , l’euro confirme son support à 1,2130

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72/84 78,8 Consolidation sous résisatnce AUD/USD Haussier 0,7814 0,75 MM13 en support EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Cassure restangle horizontal_Obj 1,5685 atteint puis 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Support intermédiare 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 Biais baissier EUR/JPY Neutre 127,5 125,7 Divergence baissière EUR/USD Haussier 1,255 1,201 Rebond sur support CT 1,2130 GBP/JPY Neutre 142,72 137,2 Biais haussier >140,30 GBP/USD Haussier 1,37 1,3285 Oblique haussière en support-Obj 1,3900 NZD/USD Haussier 0,74 0,7 Rebond sur support à 0,7145 USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 Nouvelle résistance à 0,8920 USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Echec franchissment oblique descendante

La monnaie unique a terminé la journée en hausse par rapport au dollar américain et au yen japonais, malgré l'avertissement de la chancelière allemande Merkel selon lequel le blocage pourrait durer de 8 à 10 semaines si les chiffres sur le Covid ne s'améliorent pas. Elle aurait déclaré à ses homologues du parti conservateur que "si nous ne parvenons pas à contenir ce virus britannique, nous aurons une incidence décuplée d'ici Pâques". L'Allemagne a réintroduit des mesures de confinement au début du mois de novembre, mais les restrictions qui comprennent des limitations de voyage ( étendues jusqu’à fin mai), la fermeture d'écoles et d'entreprises non essentielles ont été renforcées cette semaine. Le confinement jusqu'en avril aura pour conséquence une nouvelle récession avec une contraction au quatrième trimestre de 2020 et au premier trimestre de 2021

Les données sur la production industrielle de la zone euro arrivent en tête du calendrier économique aujourd’hui.

La livre sterling s’est aussi fortement reprise et a atteint mercredi un nouveau record d'une semaine à 1,3693 $ dans les échanges asiatiques, tandis que l'euro s'est stabilisé à 1,2214 $.

La cause de l’envolée de la livre sterling vient du commentaire moins accommodant du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Bailey. Malgré les problèmes de virus au Royaume-Uni, il a exprimé son scepticisme quant à l'efficacité des taux d'intérêt négatifs et a déclaré qu'il était trop tôt pour parler de la nécessité d'une relance supplémentaire.

Le rebond du dollar qui a duré 3 jours s’est arrêté sur des seuils techniques. Les rendements des obligations à 10 ans qui avaient permis d’enrayer sa baisse ont chuté de plus de 6 points de base par rapport à leur plus haut niveau sur 10 mois.

La hausse des rendements venait d’un débat autour de la hausse des prix. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis doivent être publiés demain - l'IPC devrait être plus fort que prévu, avec des prix de l'essence et des salaires horaires moyens en hausse.

La baisse de l’euro s’est arrêtée sur un niveau du support à 1,2130. La divergence baissière sur le RSI mettait en garde contre une respiration. Un rebond s’est produit hier au contact de ce seuil. La tendance pourrait donc reprendre vers 1,2350, dernier sommet et vers l’objectif entre 1,25/1,2550.

La cassure du support à 1,2130 donnerait un signal de poursuite de la correction vers 1,2000 donc la rupture invaliderait la tendance haussière.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

