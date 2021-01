Morning Meeting Forex : Le dollar a poursuivi sa reprise, GBP/USD test de la zone de support

Points clés de l’article :

Faits marquants : La hausse des rendements obligataires et la baisse des bourses renforcent le dollar

La devise du jour : GBP/USD , la livre se maintient dans un scénario haussier

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72/84 78,8 Consolidation sous résisatnce AUD/USD Haussier 0,7814 0,75 MM13 en support EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Cassure restangle horizontal_Obj 1,5685 puis 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Support intermédiare à 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 Test support EUR/JPY Neutre 127,5 125,7 Divergence baissière EUR/USD Haussier 1,255 1,201 Test support CT 1,2130 GBP/JPY Neutre 142,72 137,2 Biais haussier >140,30 GBP/USD Haussier 1,37 1,3285 Oblique haussière en support-Obj 1,3900 NZD/USD Haussier 0,74 0,7 retour support à 0,7145 USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 Divergence haussière USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Divergence haussière-Test oblique descendante

Le dollar a poursuivi son rebond hier contre les principales devises. La hausse des rendements obligataires soutient le billet vert avec un 10 ans à son plus haut niveau depuis Mars. Les opérateurs s’interrogent maintenant sur la politique monétaire qui serait trop accommodante surtout si avec l’arrivée des vaccins la reprise économique s’accélère. Un membre de la Fed Bostic a déclaré que la banque centrale n’est pas enfermée dans ses convictions et peut changer ses prévisions.

Pour l’instant il est toutefois bien trop tôt pour voir un changement et la hausse des taux a juste permis au dollar de se reprendre alors qu’il était largement survendu. Par ailleurs la baisse des actions a donné lieu à des flux vers les actifs refuges libellés en dollar

Les grands perdants de cette séquence sont ceux qui avaient surperformés à savoir l’AUD et NZD. Ces devises se reprennent ce matin sur des supports de court terme à 0,7640 et 0,7145 respectivement qui devront être confirmés en clôture. Contre yen le billet vert s’est arrêté sur une oblique baissière tandis que la livre et l’euro souffrent des nouvelles mesures restrictives en Grande Bretagne et Allemagne.

La devise du jour : GBP/USD, la livre se maintient dans un scénario haussier

La livre est revenue sur une zone de support entre 1,3480 et 1,3500 qui a limité sa baisse. Le chandelier d’hier au contact de ce soutien technique représente un quasi doji en forme de pendu, bougie qui peut être annonciatrice d’un retournement haussier ou de fin de baisse, surtout si elle était confirmée par une séance positive aujourd’hui.

Le câble se situe en effet dans une tendance haussière au-dessus d’une oblique ascendante qui relie les points bas depuis septembre. L’objectif reste à 1,3900.

Un retour sous les 1,3480 remettrait en cause ce scénario qui serait abandonné en cas de clôture sous l’oblique.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

