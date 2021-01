DXY : Le dollar revient proche de son support de 2018

Points-clés de l’article sur le dollar DXY :

La baisse du dollar marque le pas après l’annonce par Joe Biden d’un nouveau plan de relance à venir

Le DXY revient proche de son support de 2018

La tendance baissière de long terme du dollar marque le pas depuis la semaine dernière. L’annonce de Joe Biden d’un nouveau plan de relance massif a ravivé un peu d’appétit pour le dollar après que celui-ci ait inscrit un plus bas de plus de deux ans à 89,40 points.

Le futur président américain, qui prendra la tête de la Maison-Blanche à compter du 21 janvier, a indiqué qu’il précisera les grandes lignes de son plan de relance ce jeudi, mais qu’il devrait se quantifier en plusieurs milliers de milliards de dollars (« trillions dollars »).

Suite à cette annonce, les investisseurs revoient à la hausse leurs perspectives de croissance et d’inflation comme en témoigne le net redressement de la courbe des taux ces derniers jours. L’écart entre les rendements à 2 ans et 10 ans américain est à son niveau le plus haut depuis mi-2017. C’est positif pour le dollar, car une hausse de l’inflation sous-entend que la normalisation de la politique monétaire de la Fed pourrait arriver plus vite qu’initialement prévu.

Néanmoins, le financement de ce plan de relance va se faire à travers la dette, ce qui va dégrader encore davantage le déficit public américain alors que celui-ci devrait déjà culminer à environ 130% du PIB en 2020. Un tel endettement va empêcher la Réserve fédérale de remonter trop rapidement et trop haut ses taux, sinon le coût de remboursement (les intérêts) deviendra insoutenable.

Les cambistes sont donc partagés entre des anticipations d’inflation en hausse (positif pour le dollar) et des anticipations d’endettement en hausse également (négatif pour le dollar).

Graphique journalier du cours du DXY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du DXY est en train de former une configuration similaire à celle connue en août/septembre. Le DXY commence à avoir du mal à reculer davantage tandis que l’indicateur de momentum RSI rebondit.

La divergence haussière du RSI avait précédé une longue période de consolidation du DXY tout au long de l’automne, puis le DXY avait recommencé à inscrire des nouveaux plus bas courant novembre.

La divergence actuelle du RSI se forme alors que le DXY est sur le point de rejoindre un support extrêmement important à environ 88 points. Ce support correspond au plus bas de 2018 sur lequel le DXY avait rebondi jusqu’à début 2020. Une période de consolidation du DXY n’aurait donc rien d’anormale.

