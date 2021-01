Morning Meeting Forex : Le dollar se rebiffe, USD/JPY test d’une oblique baissière

Points clés de l’article :

Faits marquants : Le dollar poursuit son rebond, les devises océaniques corrigent

La devise du jour : USD/JPY Test de l’oblique baissière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72/84 78,8 Echec sur résistance AUD/USD Haussier 0,7814 0,75 Echec résistance EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Cassure restangle horizontal_Obj 1,5685 puis 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Support intermédiare à 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 EUR/JPY Neutre 127,5 125,7 Divergence baissière EUR/USD Haussier 1,255 1,201 Divergence baissière GBP/JPY Neutre 142,72 137,2 MM34 en support-Obj O,7395 GBP/USD Haussier 1,37 1,3285 Oblique haussière en support-Obj 1,3900 NZD/USD Haussier 0,74 0,7 MM34 en support-Obj O,7395 USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 Divergence haussière USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Divergence haussière-Test oblique descendante

Contexte Genéral : Le dollar poursuit son rebond, les devises océaniques corrigent

Le dollar a prolongé son rebond lundi, alors que les fortes hausses des rendements américains et les espoirs d'une plus grande stimulation de la plus grande économie mondiale ont incité certains investisseurs à tempérer les paris baissiers, éloignant la monnaie des récents creux de presque 3 ans.

Le président élu Joe Biden, qui prend ses fonctions le 20 janvier avec des démocrates capables de contrôler les deux chambres du Congrès, a promis des "billions" de dépenses supplémentaires pour lutter contre la pandémie.

Cela a pour conséquence immédiate une augmentation des rendements de la dette américaine à 10 ans de plus de 20 points de base, à 1,1187 % cette année, ce qui a permis au dollar d'atteindre un plus haut sur un mois à 104,20 yens lundi, car de meilleurs taux rendent la détention de billets verts plus attractive.

Les dollars australien et néo-zélandais, plébiscités par les investisseurs ces dernières semaines, ont chuté de plus de 0,6 % par rapport au billet vert pour atteindre leur plus bas niveau en une semaine, tandis que l'euro et la livre sterling ont perdu 0,4 % pour atteindre leur plus bas niveau en deux semaines.

On surveillera cette semaine les publications des chiffres économiques aux Etats Unis après des chiffres du chômage décevant vendredi et l’évolution de la pandémie si elle donnait lieu à de nouvelles mesures restrictives.

La divergence haussière sur le RSI a entrainé un fort rebond du dollar qui est revenu au-dessus de ses moyennes mobiles à 13 et 34 périodes.

Toutefois, la paire teste maintenant une oblique descendante et le RSI est revenu sur un niveau sous 60 qui a limité sa progression ces dernier jours. Les deux moyennes mobiles évoquées ne se sont pas croisées à a la hausse. Pour poursuivre son rebond et revenir dans une position neutre, le dollar yen va donc devoir franchir ces obstacles et il pourrait alors revenir sur une résistance à 104,75 voire la moyenne mobile à 200 périodes.

En attendant, la tendance reste baissière et le rebond actuel n’est qu’une respiration .

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

