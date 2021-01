Le temps du rebond technique de USD sur le Forex

Points-clés de l’article :

Le Dollar US est entré dans une séquence de rebond technique depuis la session Forex du jeudi 7 janvier 2021 et ce, face à un panier de devises majeures.

Plusieurs facteurs se conjuguent et sont à la source de ce rebond, en particulier une pentification de la courbe des taux aux Etats-Unis.

Un fait s’est établi lors du bilan boursier de l’année 2020 ; le plus petit dénominateur commun des marchés financiers l’année passée a été, de loin, la dynamique baissière du dollar US face à un panier de devises majeures, sur fond de hausse significative de la quantité de monnaie aux Etats-Unis. Il ne faut pas pour autant réduire les mouvements de toutes les classes d’actifs à une simple forme de corrélation avec l’USD. J’entends souvent dire que la hausse du BTC est liée à la chute de USD, mais BTC/USD a gagné 270% en 2020, pour 7% de baisse du dollar US face à un panier de devises majeures sur la même période.

Le premier graphique ci-dessus expose les bougies japonaises du dollar US à gauche et le rendement obligataire à 10 ans des Etats-Unis à droite. Il y a une corrélation positive entre le rebond technique de USD sur le Forex et un dépassement de résistance sur le 10 ans US.

C’est une conjonction de facteurs qui expliquent que le dollar US parvienne enfin à rebondir et naturellement, le marché du Crédit en est la source principale. La victoire des Démocrates au Congrès et à la présidence des Etats-Unis va permettre la mise en place des programmes fiscal et budgétaire de l’équipe de Joe Biden, avec un impact immédiat sur la pentification de la courbe des taux aux Etats-Unis.

Le rebond du dollar US peut être aussi lu comme une séquence de petite prise de profit sur les actifs risqués, un processus de rachat de « short » sur le dollar US qui se traduit par un retracement de eur usd sous la résistance technique à 1.2275$.