Morning Meeting Forex : Le dollar rebondit, le yen s’affaiblit, AUD/JPY : fort mais en surachat

Points clés de l’article :

Les faits marquants : Le dollar se rebiffe avant les chiffres du chômage, le yen s’enlise

La devise du jour : AUD/JPY , Franchissement de résistance ce matin mais RSI en surachat

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84 78,8 Franchissement résistance à 80,72 AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 Echec résistance EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Cassure restangle horizontal_Obj 1,5685 puis 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Support intermédiare à 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 EUR/JPY Neutre 127,5 125,7 Franchissement résistance 127,10 EUR/USD Haussier 1,255 1,201 Divergence baissière-Obj 1,2500 GBP/JPY Haussier 142,72 137,2 MM34 en support GBP/USD Haussier 1,37 1,3285 Oblique haussière en support-Obj 1,3900 NZD/USD Haussier 0,74 0,7 MM34 en support-Obj O,7395 USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 Divergence haussière USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Divergence haussière

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Yen Recevoir mon guide

Les faits marquants : Le dollar se rebiffe avant les chiffres du chômage, le yen s’enlise

Le dollar américain s'est échangé à la hausse contre toutes les principales devises jeudi, avec l’épilogue des incertitudes politiques qui hantaient les marchés depuis des mois. Hier soir, Joe Biden a été officialisé comme le vainqueur des élections et, dans une déclaration, le président Trump a indiqué qu'il y aurait une transition ordonnée le 20 janvier. Comme indiqué hier de nombreuses devise présentaient des divergences qui alertaient sur un possible rebond du dollar.

Le volet politique tourné, les opérateurs vont se tourner vers les données économiques avec aujourd’hui les créations d’emploi non agricoles, le chiffre est généralement l'une des données américaines qui fait le plus bouger le marché. Les économistes anticipent la plus faible croissance de l'emploi depuis le mois d'avril. Pour la première fois en 8 mois, l'économie américaine pourrait ajouter moins de 100 000 emplois au mois de décembre.

Le yen était sous pression jeudi après que le gouvernement japonais ait déclaré l'état d'urgence pour Tokyo et ses préfectures environnantes en raison de la recrudescence des infections au Covid. De plus, les données économiques de jeudi étaient négatives pour le yen après la chute de 2,2 % des revenus du travail en novembre au Japon, plus faible que les attentes de -0,9 % en glissement annuel et la plus forte baisse en 6 mois. Le dollar yen est en conséquence celle qui a connu le plus fort rebond, aussi suite aux commentaires du ministère financier japonais qui s’inquiète de la hausse récente du yen après que la devise japonaise ait atteint un plus haut de 9 mois et demi.

La devise du jour : AUD/JPY, Franchissement de résistance ce matin mais RSI en surachat

Le dollar australien est une des devises les plus fortes sur le marché depuis des semaines, spécialement contre le yen japonais. La force de la devise australienne a été renforcé hier par un accès de faiblesse sur le yen japonais.

L’AUD/JPY se trouve dans une tendance haussière forte avec comme support les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes. La paire a franchi ce matin la résistance qui correspond aux plus hauts de 2019 à 80,72 (franchissement à confirmer en clôture ce soir) et peut se diriger vers la prochaine zone correspondant aux plus hauts de 2018 entre 84 et 84,50.

Toutefois, le RSI atteint des niveaux élevés en zone de surachat et même s’il ne montre pas de signe de retournement, une respiration est désormais possible avant de toucher cette nouvelle résistance.

La tendance haussière serait invalidé sous 78,78.

Evolution du dollar australien contre yen japonais en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE