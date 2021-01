USD/JPY : Rebond technique ou fin de la baisse ?

Points clés de l’article :

Le différentiel de taux et la pandémie qui s’aggrave au Japon permettent un rebond du dollar

La divergence haussière est bien validée

Le différentiel de taux et la pandémie qui s’aggrave au Japon permettent un rebond du dollar

Comme je l’évoquais ce matin dans mon Morning Meeting, le dollar montre des signes de reprise contre plusieurs devises, plus particulièrement contre le yen. Le dollar a récupéré la plupart de ses pertes mercredi après que le rendement des obligations à 10 ans ait atteint un plus haut sur 9 mois et demi, ce qui améliore le différentiel de taux d’intérêts et renforce l’attractivité des obligations américaines. Les taux à 10 ans ont dépassé les 1% alors qu’ils restent négatifs ou proches de zéro dans plusieurs pays. Les perspectives d’un retour de l’inflation pourraient venir chambouler les marchés en 2021 même si pour l’instant les taux réels restent négatifs aux Etats Unis. La Fed serait amener à changer de politique si la hausse des prix s’accélérait.

Le dollar yen s’est aussi repris aidé par l'aggravation de la pandémie au Japon, qui pourrait conduire à de nouvelles restrictions, facteur négatif pour le yen.

Le yen s'est affaibli en raison de l'inquiétude du Japon qui pourrait resserrer et prolonger les mesures de restrictions afin de tenter de contenir la pandémie de Covid après que les nouvelles infections aient atteint un record de plus de 5 000 cas mercredi. Les experts japonais en matière de virus se réuniront jeudi et discuteront du renforcement et de l'extension des mesures de confinement afin de tenter de ralentir la progression de la pandémie. L'indice de confiance des consommateurs japonais de décembre a chuté de 1,9 pour atteindre 31,8, son plus bas niveau en quatre mois, soit moins que les 32,5 prévus.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Yen Recevoir mon guide

La divergence haussière est bien validée

La divergence haussière a bien joué son rôle avec une forte reprise du dollar depuis le point bas d’hier. Les cours sont revenus au-dessus des deux moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes et se dirigent vers l’oblique baissière. Un franchissement permettrait de rallier la résistance horizontale à 104,75.

Tant que l’on reste sous la moyenne mobile à 200 périodes, le dollar yen reste dans une tendance baissière de moyen terme et le rebond en cours ne constitue qu’une respiration de la vague de baisse débutée en Mars.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE