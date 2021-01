Morning Meeting Forex : Les marchés ignorent le tumulte au congrès, EUR/USD : divergence baissière à surveiller

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : Rififi au congrès, les devises océaniques poursuivent leur progression

La devise du jour : EUR/USD Divergence baissière sur le RSI

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72 78,8 Test résistance AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 Rejoint la résistance EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Cassure restangle horizontal_Obj 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Support intermédiare à 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 EUR/JPY Neutre 127,1 125,7 Test résistance EUR/USD Haussier 1,255 1,201 MM13 en support-Obj 1,2500 GBP/JPY Neutre 142,72 137,2 Avalement baissier GBP/USD Haussier 1,37 1,3285 Oblique haussière en support-Obj 1,3900 NZD/USD Haussier 0,74 0,7 MM34 en support-Obj O,7395 USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 Divergence haussière USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Cassure support 103,20

Les actions et les devises se sont fortement accrues mercredi

La confirmation attendue de Joe Biden en tant que président élu et des dirigeants démocrates en Géorgie n'a pas provoqué de perturbations sur les marchés alors même que les membres du Congrès se sont pressés pourse réfugier dans des lieux sûrs après l'assaut du Capitole par les partisans de Trump. La confirmation de l’élection devrait quand même avoir lieu.

Le dollar s’est repris face au yen et au franc suisse mais le billet vert a terminé la journée en baisse par rapport aux dollars australien et néo-zélandais, en stagnation par rapport à l'euro et au dollar canadien et en légère hausse par rapport à la livre sterling. Les devises océaniques affichent les meilleures performances du marché profitant de la reprise asiatique.

Les tensions politiques devraient s’estomper et laisser la place à Biden et aux démocrates qui ont maintenant le contrôle du congrès pour appliquer leur ambitieux plan de relance. Les investisseurs retiennent pour l’instant cette partie du programme et ignorent les hausses d’impôts qu’ils redoutaient.

Au vu des RSI en zone de surachat sur certaines devises comme l’AUD ou de divergence haussière comme contre le CHF, il n’est pas impossible que le dollar se reprenne dans les prochaines séances.

L’euro dollar est dans une tendance haussière depuis le franchissement des 1,200 début décembre. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes avec comme prochaine résistance 1,2556.

Toutefois à court terme, le RSI affiche une divergence baissière et après une progression aussi nette, la paire pourrait respirer. Un retour sur la ligne de polarité à 1,2175 n’est pas à exclure sans remettre en cause la tendance haussière.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

