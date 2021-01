Morning Meeting Forex : Remake en Géorgie, opportunité sur l’EUR/AUD

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : comme un remake de la présidentielle

La devise du jour : EUR/AUD : Cassure d’un rectangle de consolidation

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72 78,8 MM13 en support=Obj 80,70 AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 Rejoint la résistance EUR/AUD Baissier 1,604 1,5685 Cassure restangle horizontal_Obj 1,5350 EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Support intermédiare à 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 EUR/JPY Neutre 127,1 125,7 Condolidation horizontale EUR/USD Haussier 1,255 1,201 MM13 en support-Obj 1,2500 GBP/JPY Neutre 142,72 137,2 Avalement baissier GBP/USD Haussier 1,37 1,3285 Oblique haussière en support-Obj 1,3900 NZD/USD Haussier 0,74 0,7 MM34 en support-Obj O,7395 USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 Divergence haussière USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Cassure support 103,20

C’est donc vers l’état de Géorgie que les opérateurs se tournent ce matin dans l’attente des résultats pour le sénat. Et comme un remake de la présidentielle, l’issue n’est pas encore connue. Décidément cela semble bien compliqué de compter au pays de la technologie. Les chaines américaines donnent un démocrate gagnant, il reste donc un siège qui s’il tombait dans la hotte de Biden pourrait donner la majorité des deux chambres au camp bleu lui permettant d’appliquer une politique économique plus radicale avec hausse des impôts et un plan de relance plus large.

Si l’autre siège tombait dans le camp républicain comme anticipé par les marchés, cela renforcerait la reprise des actions et des devises à risque. Les paires contre yen japonais devraient en profiter le plus avec des gains généralisés pour les monnaies à bêta élevé. Le drame politique des États-Unis prendra enfin fin et les investisseurs pourront se tourner vers de nouveaux thèmes pour 2021. Un basculement du congrès vers les démocrates pourra entrainer une hausse de la volatilité.

Le compte rendu du FOMC de mercredi passera au second plan de tous ces développements politiques. Nous savons que la Réserve fédérale est accomodante et qu'il y a très peu de raisons pour que sa position change. Les dollars australien et néo-zélandais sont les plus performants, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de leur impressionnante maîtrise de COVID-19 et de la vigueur de la repise dans ces pays. L'EUR/USD est passé au-dessus de 1,23 en raison de la faiblesse du dollar américain et des données allemandes plus solides. Malgré les restrictions imposées par le virus, les ventes au détail et l'évolution du chômage en Allemagne ont dépassé les attentes. Les révisions de l'indice des prix à la consommation de la zone euro et les données sur l'inflation doivent être publiées aujourd’hui – cela ne devrait pas voir trop d’impact sur le marché.

La devise du jour : EUR/AUD : Cassure d’un rectangle de consolidation

L’euro contre dollar australien consolidait depuis 6 mois au sein d’un rectangle. La sortie par le bas a déclenché un signal de baisse dont l’objectif se projette sur le support datant de Décembre 2018 à 1,5350. Le pull back réalisé avant-hier a permis de confirmer cette figure avec un rejet du bas du rectangle à 1,6040. Un support intermédiaire sur les plus bas de 2019 à 1,5685 pourrait ralentir la chute de la paire.

Ce scénario négatif serait invalidé en cas de réintégration des 1,6040

Evolution de l’euro contre dollar australien en données quotidiennes :

