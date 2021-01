Morning Meeting Forex : Volatilité accrue, la Chine perturbe le dollar, USD/CHF : vers 0,8700

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : La chine vient contrecarrer la reprise du dollar

La devise du jour : USD/CHF : la baisse se poursuit mais une divergence haussière apparaît

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72 78,8 MM13 en support AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 MM13 en support EUR/AUD Baissier 1,604 1,5895/1,5685 Cassure rectangle horizontal EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Support intermédiaire à 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 EUR/JPY Neutre 127,1 125,7 Consolidation horizontale EUR/USD Haussier 1,255 1,201 MM13 en support GBP/JPY Neutre 142,72 137,2 Avalement baissier GBP/USD Haussier 1,37 1,3285 Oblique haussière en support NZD/USD Haussier 0,74 0,7 MM34 en support USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 Divergence haussière USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Cassure support 103,20

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Yen Recevoir mon guide

Contexte Genéral : La chine vient contrecarrer la reprise du dollar

Le dollar a chuté mardi par rapport aux principales devises après avoir bénéficié de son statut de valeur refuge avec la baisse des bourses mondiales lundi. La Chine a fixé le taux de change officiel du yuan à son plus haut niveau depuis l'abandon de son ancrage en 2005, ce qui a contribué à soutenir la demande pour les devises de la zone Asie.

Les dollars australiens et néozélandais en sont les gagnants parmi les principales devises, l'action de la Banque populaire de Chine (PBOC) ayant encouragé la vente de dollars sur le marché.

Auparavant, le billet vert avait trouvé un soutien, car les inquiétudes concernant la montée des cas de Covid-19 et l'incertitude concernant le second tour des élections américaines en Géorgie ont entraîné un recul des actions américaines par rapport aux sommets atteints en début d'année et ont stimulé la demande d'actifs plus sûrs.La volatilité s'est emparée des marchés du monde entier, provoquant une basse des actions, dans un contexte où l'on craint qu'une augmentation des cas de coronavirus ne vienne entraver la reprise économique naissante. Le Royaume Uni a décidé la mise en place d’un nouveau confinement. Les traders étaient également nerveux à l'approche du second tour des élections en Géorgie, qui pourrait déterminer si les démocrates ont le contrôle du Congrès, qui permettra ou pas à Joe Biden d’appliquer en totalité son programme économique.

La devise du jour : USD/CHF : la baisse se poursuit mais une divergence haussière apparaît

Le dollar franc Suisse n’a été que peu impacté par la volatilité d’hier poursuivant sa baisse vers le support horizontal correspondant à un niveau datant de 2014. Les moyennes mobiles sont alignées à la baisse et les cours évoluent au-dessous confirmant la tendance baissière.

Cependant une divergence haussière est apparue sur le RSI qui met en garde contre un rebond à court terme possible. Le scénario négatif serait abandonné sur un retour et un franchissement de l’ancien support devenant résistance selon le principe de polarité à 0,8985

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE