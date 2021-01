EUR USD : cible technique à 1.2450$ pour le cours de l’euro dollar

Points-clés de l’article :

La tendance baissière du dollar US reste le facteur technique dominant sur les marchés financiers ce début d’année.

L’analyse technique du cours de l’ euro dollar décrit une phase d’accumulation sous la résistance à 1.2275$ ; si elle est débordée, la cible est à 1.2450$.

EUR USD – plateforme TradingView

La tendance baissière du dollar US reste le facteur technique dominant sur les marchés financiers ce début d’année

Le plus petit dénominateur commun des marchés financiers l’année passée a été, de loin, la dynamique baissière du dollar US face à un panier de devises majeures, sur fond de hausse significative de la quantité de monnaie aux Etats-Unis et d’envolée de la dette publique rapportée au Produit Intérieur Brut (PIB).

Cette tendance baissière semble se poursuivre lors des toutes premières séances de l’année, en particulier face aux devises asiatiques, aux métaux précieux et aux devises européennes. Cette semaine, le dollar US va réagir aux élections législatives de l’Etat fédéré de Géorgie (ce mardi) et au rapport NFP du vendredi 08 janvier.

Au stade actuel, le dollar US demeure sous pression baissière.

Graphique euro dollar - source TradingView

L’analyse technique du cours de l’euro dollar décrit une phase d’accumulation sous la résistance à 1.2275$ ; si elle est débordée, la cible est à 1.2450

Le cadre technique du cours de l’euro dollar décrit tout d’abord une tendance haussière de fond, relancée récemment par le débordement de la résistance technique majeure à 1.20$. A court terme le marché construit une phase d’accumulation sous la résistance à 1.2275$, son dépassement donnerait le signal d’une hausse vers 1.2450$.