Morning Meeting Forex : Le dollar glisse à nouveau, AUD/USD : Force des devises océaniques

Points clés de l’article :

La devise du jour : L’ Aussie reste très haussier

Contexte Genéral : le début des vaccinations accélère la baisse du dollar

BONNE ANNEE 2021 !

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 80,72 78,8 AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 MM13 en support EUR/AUD Baissier 1,642 1,5895 Cassure restangle horizontal EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Doji sous résistance EUR/GBP Neutre 0,93 0,8865 Cassure support 0,8975 EUR/JPY Neutre 127,1 125,7 Condolidation horizontale EUR/USD Haussier 1,255 1,201 MM13 en support GBP/JPY Haussier 142,72 137,2 Test résistance GBP/USD Haussier 1,37 1,3285 Oblique haussière en support NZD/USD Haussier 0,74 0,7 MM34 en support USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 101,18 Cassure support 103,20

L'indice dollar a atteint jeudi son plus bas niveau depuis deux ans et demi, mais s'est ensuite redressé grâce à des opérations de couverture à court terme et a clôturé la journée en légère hausse. iL repart à la baisse ce matin. Le billet vert est pénalisé par la force des actions qui réduit la demande d’actifs liquides pour la devise américaine. Le dollar a également été affaibli par le fait que la demande du président Trump pour des chèques de relance de 2 000 dollars ait abouti à une impasse au Sénat. Les marchés sont également préparés à une reprise de la pandémie après les fêtes, préférant se concentrer sur l’accélération des vaccinations aux Etats Unis et en Grande Bretagne notamment.

Les marchés vont se tourner vers l’élection cruciale en Géorgie demain qui élira deux sénateurs, résultat déterminant pour le contrôle du sénat. Si les démocrates remportent les deux sièges, ils prendront contrôle du sénat et auront les mains libres pour appliquer leur politique économique.

Les devises océaniques, AUD et NZD, et la livre sont à leur plus haut depuis de nombreux mois , l’euro toujours bien soutenu. Les cas de covid et la distribution de vaccins resteront pour l'instant le centre d'intérêts des investisseurs. Une vaccination rapide des populations accompagnera la hausse des devises à risque.

La devise du jour : L’Aussie reste très haussier

L’accélération à la hausse de la devise australienne est confirmée ce matin. L’Aussie est soutenue par la moyenne mobile à 13 périodes depuis début novembre et se dirige vers une résistance hebdomadaire datant d’Avril 2018 à 0,7814. La base de cette hausse et fort support se situe sur 0,7414.

Le RSI est en zone de survente et l’écart des cours avec les moyennes mobiles indiquent qu’une respiration est désormais possible sans remettre en cause la tendance haussière.

Evolution du dollar australien contre dollar américain en données quotidennes :

