DXY : Le dollar continue sa dégringolade à un plus bas de près de 3 ans

Le dollar sous pression face à la dégradation des comptes publics

L’amélioration des perspectives économiques mondiales pénalise également le billet vert

Le DXY enfonce le support symbolique des 90 points

Le billet vert poursuit sa dégringolade en cette première séance de l’année. Le dollar sous-performe l’ensemble des devises majeures au point d’inscrire un plus bas de près de 3 ans à 89,44 points ce matin.

Le dollar est sous pression face à la dégradation des comptes publics. Le nouveau plan de relance de 900 milliards de dollars ratifié par le président américain la semaine dernière va encore un peu plus faire grimper la dette américaine qui devrait culminait à environ 130% de son PIB en 2020.

Les préoccupations sur la dette américaine prennent ainsi le dessus sur les bienfaits du plan de relance. Les investisseurs doutent de plus en plus de la capacité des Etats-Unis à rembourser leurs dettes. La situation est également préoccupante en Europe, surtout dans les pays du Sud, mais l’endettement reste bien inférieur à celui des Etats-Unis à l’échelle de l’UE (grâce au plus faible endettement des pays du Nord).

L’amélioration des perspectives économiques mondiales pénalise également le billet vert

Le dollar subit également l’amélioration des perspectives économiques mondiales depuis plusieurs semaines. Les perspectives économiques de 2021 ont été révisées en hausse grâce aux résultats concluants de plusieurs vaccins contre le covid. Personne n’anticipait des vaccins aussi tôt, ce qui va permettre une reprise plus rapide et surtout durable de l’économie mondiale courant 2021. Plus la production et la distribution des vaccins seront rapides, meilleures seront les perspectives économiques mondiales et donc plus les valeurs refuges telles que le dollar seront sous pression.

A plus court terme, les perspectives du dollar dépendront essentiellement des nombreuses publications économiques. Les cambistes vont prendre connaissance cette semaine des indices PMI, des indices de l’ISM, de l’enquête ADP ou encore du rapport mensuel sur l’emploi américain (le fameux NFP).

Le DXY enfonce le support symbolique des 90 points

Graphique hebdomadaire du cours du DXY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater le DXY avoir enfoncé le support symbolique des 90 points fin décembre. L’enfoncement de ce support est un signal en faveur d’une poursuite de la tendance baissière de fond puisque cela montre que les vendeurs du dollar ont toujours la main.

Le prochain support à surveiller sera le plus bas de 2018 vers 88,25 points. Comme en 2018, les acheteurs du dollar pourraient reprendre la main vers ce niveau de prix. Si ce n’est pas le cas et que le DXY enfonce ce support, les perspectives baissières seront maintenues. Le prochain support à surveiller serait alors les sommets de 2012 et 2013 (dépassés en 2014) à environ 85 points.

