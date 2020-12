Morning Meeting Forex : Un accord sur le Brexit se rapproche, GBP/JPY : test de résistance

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : Obtention d’un accord sur le Brexit ou pas

La devise du jour : GBP/JPY : le livre reprend le chemin de la hausse

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,8 77,1 Test résistance-Objectif 79,35 AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 Consolidation EUR/AUD Neutre 1,642 1,604 Test support majeur EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Retour au-dessus des 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,929 0,8975 Test supprt EUR/JPY Haussier 127,1 125,7 Consolidation horizontale EUR/USD Haussier 1,255 1,201 MM13 en support GBP/JPY Neutre 140,70 137,2 Test résistance GBP/USD Neutre 1,35 1,3285 Oblique haussière en support NZD/USD Haussier 0,74 0,7 MM34 en support USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 103,2 Test support majeur

L'indice dollar a baissé mercredi, la force des actions ayant freiné la demande de liquidités pour le dollar. Le dollar a maintenu des pertes modérées après les données économiques américaines mitigées de mercredi matin, inscriptions hebdomadaires au chômage en baisse mais dépenses des consommateurs décevantes. Le dollar a également chuté après le bond de la livre sterling/dollar américain, à la suite de l'annonce de la conclusion d'un accord commercial Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni.

L'EUR/USD a affiché des gains modérés suite à des données économiques de la zone euro meilleures que prévues et une hausse des rendements du 10 ans allemand au plus haut de 2 semaines et demi.

L'USD/JPY a légèrement baissé, le yen s'étant renforcé après la publication du procès-verbal de la réunion de la BOJ des 28 et 29 octobre.Le procès-verbal montre qu'un responsable a déclaré que la BOJ devrait chercher des moyens de renforcer la durabilité des politiques monétaires en place, étant donné que les conditions actuelles d'assouplissement devraient se prolonger. Le procès-verbal a également montré que la plupart des membres ont convenu qu'il est approprié de continuer à financer le soutien aux entreprises japonaises

La livre reprend donc le chemin de la hausse. L'annonce d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est attendue ce matin après que les négociateurs à Bruxelles aient passé la nuit à marchander les termes du traité. Un diplomate de l'UE a déclaré que le Royaume-Uni avait fait des concessions sur la pêche ces dernières heures, ce qui avait débloqué l'accord. La livre sterling étend ses gains. Pourtant, les opérateurs n'excluent pas un revirement de dernière minute avant Noël, tant que l'encre n'est pas sèche.

La livre contre yen a absorbé la mauvaise nouvelle du week-end avec le nouvelle souche. La paire évolue dans un large canal horizontal depuis début Novembre et a rebondi sur le support à 137 lundi. Le GBP/JPY est en passe de franchir la résistance à 140,70 qui libérerait un potentiel de hausse vers le plus haut de septembre à 142,72. Les cours sont soutenus par une oblique ascendante.

Un échec sur 140,70 prolongerait la consolidation et la tendance se retournerait à la baisse sous La zone 136,80/137,00

Evolution de la livre contre yen en données quotidiennes :

La semaine prochaine il n’y aura pas de morning meeting mais des articles par devises sur les prévisions 2021. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël.

« Je ferai honneur à noël et j’essaierai de le garder toute l’année » Charles Dickens

