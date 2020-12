Morning Meeting Forex : La variante du coronavirus agite le marché sans le bouleverser, AUD/USD la tendance reste haussière

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,8 77,1 Consolidation sous résistance AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 RSI en surachat EUR/AUD Neutre 1,642 1,604 Rebond sur support EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Retour au-dessus des 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,929 0,8975 EUR/JPY Haussier 127,1 125,7 Consolidation horizontale EUR/USD Haussier 1,255 1,201 MM13 en support GBP/JPY Neutre 140,35 137,2 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,35 1,3285 Oblique haussière en support NZD/USD Haussier 0,74 0,7 Divergence RSI USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 103,2 Test support majeur

Le dollar a commencé la journée en force, mais a tout au long de la journée d’hier abandonné une partie de ses gains. Cette semaine divers facteurs pourraient influencer la parité du billet vert. Le Congrès est parvenu à un accord sur un plan de lutte contre le coronavirus de 900 milliards de dollars qui permettrait d'éviter à des millions d'Américains de perdre leurs allocations de chômage. Ce n'est pas la panacée pour l'économie, mais une bouffée d'air frais après des mois de marchandage.

Pour les investisseurs, la question essentielle est maintenant de savoir si les vaccins existants restent efficaces contre la nouvelle souche du virus, selon UBS Global Wealth Management. La vaccination de Pfizer et BioNTech a reçu le soutien de l'autorité européenne de réglementation des médicaments lundi, les responsables ajoutant qu'il n'y a aucune preuve qu'elle ne fonctionnera pas contre la nouvelle variante.

La seule question est de savoir si les investisseurs s'inquiètent de la nouvelle souche de coronavirus. Les médias en font tout un plat, les gouvernements du monde entier ne prennent pas de risques et interdisent les voyages, mais compte tenu de la hausse des indices américains et au vu de la séance d’hier sur le marché des devises, les investisseurs, après la surprise de la nouvelle, ne semblent pas partager ces inquiétudes.

Séance agitée hier pour la paire AUD/USD qui reflète bien ce qui s’est passé sur l’ensemble du marché des changes après que les investisseurs aient digéré la nouvelle sur la variante du coronavirus.

Une longue mèche basse sur le chandelier japonais qui montre que les acheteurs ont repris le contrôle des échanges après avoir cédé en début de journée avec une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes ascendante.

La tendance haussière n’est donc pas remise en cause et le dollar australien enregistre une phase de respiration légitime après que le RSI se soit inscrit en zone de surachat. On notera que la moyenne mobile à 34 périodes a contenu les points bas de la journée.

L’objectif reste donc le plus haut de juin 2018 à 0,7677 et le support la MM34 et la droite horizontale à 0,7414

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

