euro dollar : début d’une phase de retracement

Points-clés de l’article :

Le cours de l’ euro dollar pourrait débuter une phase de retracement alors que la résistance technique majeure à 1.2275$ a été atteinte.

C’est en réalité davantage le dollar US face à un panier de devises qui entre en rebond technique, sur fond d’aversion au risque d’une variante de la covid-19

euro dollar – plateforme TradingView

Le cours de l’euro dollar pourrait débuter une phase de retracement alors que la résistance technique majeure à 1.2275$ a été atteinte

Alors que la plupart des traders institutionnels sont partis en congés après la dernière journée des expirations du vendredi 18 décembre sur le marché des options et des futures, c’est une séquence de prise de profit sur les tendances fortes des dernières semaines qui se met en place sur les marchés financiers.

Pour cette fin d’année, un schéma général d’aversion au risque voit le jour avec un retracement des indices boursiers et (enfin) un rebond technique du dollar US face à un panier e devises majeures. VUI, pour Variant Under Investigation, voici donc la nouvelle source de « stress » des marchés financiers, malgré l’adoption d’un plan de relance budgétaire de 900 milliards de dollar par les Démocrates et les Républicains.

En Europe, plusieurs Etats mettent à nouveau en place des mesures de confinement et le Royaume-Uni se trouve isolé du reste du continent pour les déplacements de personnes, de biens et de services. Les devises européennes sont donc vendues face l’USD et le cours de l’euro dollar entame un retracement après avoir atteint un objectif technique important, la résistance à 1.2275$.

Graphique du cours de eur usd – source TradingView

C’est en réalité davantage le dollar US face à un panier de devises qui entre en rebond technique, sur fond d’aversion au risque d’une variante de la covid-19

Sur le plan de l’analyse technique, c’est tout d’abord le dollar US face à un panier de devises majeures (son code est DXY) qui rebondit depuis un support majeur du printemps 2018. Toutes les paires de devises en USD présentent maintenant une configuration technique de prise de profit après plusieurs semaines de hausse linéaire. Pour le taux eur usd, il s’agit d’une correction sous la résistance majeure à 1.2275$. Le marché pourrait retracer vers le premier support chartiste à 1.2090$ ce début de semaine.