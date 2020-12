Morning Meeting Forex : Nouvelle souche de covid en Grande Bretagne, GBP/USD : la livre ouvre un gap baissier

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : L’apparition d’une nouvelle souche de Covid et le nouvel échec sur le Brexit font chuter la livre

La devise du jour : GBP/USD : Gap baissier sur la livre

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,8 78,1 Consolidation sous résistance AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 RSI en surachat EUR/AUD Neutre 1,642 1,604 Support préservé EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Retour au-dessus des 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,929 0,8975 EUR/JPY Haussier 127,1 125,7 Consolidation horizontale EUR/USD Haussier 1,255 1,201 MM13 en support à 1,2175 GBP/JPY Neutre 140,35 137,2 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,35 1,3285 Franchissement résistance non confirmée NZD/USD Haussier 0,74 MM13 retour sur MM13 + Divergence RSI USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 103,2 Test support majeur

Suite à l’apparition d’une nouvelle souche de coronavirus en Angleterre ce week-end, la livre est en baisse ce matin et les devises refuges comme le dollar et le yen en hausse.

Nous nous réveillons devant le chaos qui règne dans le secteur des voyages au Royaume-Uni, alors que l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique ferment leurs frontières avec les britanniques, et que d'autres pays comme la France se préparent à suivre le mouvement, dans un contexte de propagation rapide d'une souche mutante du coronavirus en Grande-Bretagne qui a vu le gouvernement annuler brusquement Noël et augmenter les mesures de restrictions. Ce fut un week-end difficile pour l'ancien État de l'Union européenne, car les négociations commerciales sur le Brexit ont encore raté une échéance, alors que peu de signes montrent que l'une ou l'autre partie est prête à faire des compromis. La livre sterling est en baisse ce matin.

Aux Etats Unis par contre, les dirigeants du Congrès à Washington sont finalement parvenus à un accord sur un programme de dépenses d'environ 900 milliards de dollars pour soutenir l'économie américaine, marquant ainsi l'une des plus grandes mesures de sauvetage économique de l'histoire du pays. La Chambre des représentants devrait se prononcer aujourd'hui sur le pacte, puis le Sénat.

La devise du jour : GBP/USD : Gap baissier sur la livre

La livre avait franchi une zone de résistance importante sur 1,35 qui avait fonctionné vendredi comme support. Le gap baissier ouvert ce matin, rare sur les devises, est un élément technique qui invalide pour l’instant ce scénario.

Le câble est repassé sous les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Un retour sur l’oblique haussière est probable. Tant que celle-ci est préservée, la livre peut reprendre sa progression et le mouvement en cours ne serait qu’une correction. Une rupture de ce support ascendant serait un signal de retournement baissier.

Evolution des cours de la livre sterling contre dollar en données quotidiennes :

