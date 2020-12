Morning Meeting Forex : Le dollar poursuit sa chute, un verdict ce week-end pour le Brexit ?

Points clés de l’article :

Contexte Général : Un accord proche à Washington ? information contradictoire sur le Brexit

La devise du jour : La glissade du dollar n’en finit plus

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,78 77,1 Consolidation sous résistance AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 RSI en surachat EUR/AUD Neutre 1,642 1,604 Support préservé EUR/CHF Neutre 1,0877 1,066 Retour au-dessus des 1,0788 EUR/GBP Neutre 0,929 0,8975 EUR/JPY Haussier 127,1 125,7 Consolidation horizontale EUR/USD Haussier 1,255 1,201 MM13 en support GBP/JPY Neutre 140,35 137,2 Consolidation horizontale GBP/USD Haussier 1,35 1,3285 Franchissement résitance-objectif 1,39 NZD/USD Haussier 0,74 MM13 USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 103,2 Test support majeur

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Dollar Recevoir mon guide

Contexte Général : Un accord proche à Washington ? information contradictoire sur le Brexit

L'indice dollar a chuté pour le quatrième jour et a atteint son plus bas niveau depuis deux ans et demi. Le rallye des actions jeudi a freiné la demande de liquidités pour le dollar. Les républicains et les démocrates parlent des progrès réalisés dans le cadre des discussions sur le plan de relance. Ce plan devrait inclure des paiements directs (jusqu'à 600 dollars par personne), 16 semaines d'allocations de chômage supplémentaires de 300 dollars et davantage de subventions. Les démocrates de la Chambre des représentants ont été invités à rester à Washington jusqu'à ce qu'un accord sur l'aide soit conclu, ce qui est un autre signe que cela pourrait se produire bientôt. Les actions auraient dû réagir plus positivement à ces développements et si/quand un accord est conclu, un rallye plus important des actions qui se répercutera sur les devises à risque pourrait avoir lieu.

La livre reste stable contre l’euro dans l’attente de l’issue des négociations. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que "de grandes différences" subsistent dans les négociations commerciales de Brexit avec le Royaume-Uni, la pêche restant le principal point de friction entre les deux parties. Le Royaume-Uni, quant à lui, a averti que les progrès dans les négociations ont été "bloqués" et que le temps est compté pour parvenir à un accord. Les fonctionnaires ont exprimé leur confiance dans le fait qu'un accord pourrait être conclu avant la semaine prochaine, les discussions progressant en coulisses malgré la rhétorique négative officielle.

Forte progression du dollar australien hier toujours tiré par la Chine à travers les exportations de matières premières comme le fer, et du dollar néozélandais après un chiffre de PIB meilleur qu’attendu. Les deux devises océaniques ont franchi des résistances.

La devise du jour : La glissade du dollar n’en finit plus

La semaine a été très négative pour le dollar englué dans une tendance négative depuis le mois de Mars. La moyenne mobile à 13 périodes orientée à la baisse contient les rares et limités rebonds depuis début Novembre. L’indice pourrait rejoindre le niveau des 87,94 correspondant au plus bas de Février 2018.

Le billet vert pourrait connaître une phase de rebond compte tenu du RSI très suracheté mais il faudrait dépasser le dernier petit sommet à 91,15 pour mettre un terme au moins temporaire à cette dégringolade

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE