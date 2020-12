Morning Meeting Forex : Avant le FOMC, faiblesse du dollar et optimisme sur la livre. USD/JPY : Un support en danger

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : En attendant le FOMC … dollar en baisse, livre bien soutenue

La devise du jour : USD/JPY , le support à 103,20 en ligne de mire

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,78 77,1 Consolidation sous résistance AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 RSI en surachat EUR/AUD Neutre 1,642 1,604 Nouveau test support EUR/CHF Baissier 1,0785 1,066 EUR/GBP Neutre 0,929 0,8975 EUR/JPY Haussier 127,1 125,7 Consolidation horizontale EUR/USD Haussier 1,255 1,201 MM13 en support GBP/JPY Neutre 140,35 137,2 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,35 1,3285 Correction NZD/USD Haussier 0,7075/7100 MM13 Test résistance USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 103,6 Cassure support ce matin ( Voir analyse)

Contexte Genéral : En attendant le FOMC… dollar en baisse, livre bien soutenue

L'indice dollar a affiché des pertes modérées mardi et s'est échangé juste au-dessus du plus bas niveau en 2 ans et demi de lundi. La vigueur des actions a freiné la demande de liquidités pour le dollar.

Les actions ont augmenté en raison de l'optimisme suscité par le vaccin Covid et de l'espoir que les législateurs américains adopteront des mesures d'aide pour lutter contre la pandémie. Les investisseurs espèrent qu’au moins une partie du plan sera adoptée avant la fin de l’année. De plus, les actions ont augmenté en raison des spéculations selon lesquelles le FOMC, lors de la réunion dont le compte rendu sera publié ce soir, pourrait fournir davantage d'indications sur la durée probable du programme d'assouplissement quantitatif.

La livre contre dollar et euro est restée bien orientée hier. De vagues rumeurs concernant un accord sur le Brexit ont provoqué une hausse de la livre et une baisse des obligations d’état britanniques , les traders étant nerveux à l'annonce de toute nouvelle qui pourrait indiquer la direction que prendront les négociations. Un vote pour ratifier un accord le jour de Noël, si celui-ci devait se concrétiser, n'a pas été exclu. Ce matin les chiffres d’inflation plus bas que prévu ne sont pas de nature à modifier la politique monétaire de la BOE

La hausse de l’euro s’est trouvé limitée par les commentaires accommodants de membres de la BCE, inquiets de l’impact des mesures de confinement en Allemagne sur l’économie, précisant que la banque restait prête à utiliser tous les instruments nécessaires pour que l’inflation retrouve l’objectif fixée.

La devise du jour : USD/JPY, le support à 103,20 en ligne de mire

Les commentaires du ministre japonais des finances Aso, mardi, ont donné un coup de fouet au yen lorsqu'il a déclaré qu'il chercherait à la fois la reprise économique et la santé budgétaire et qu'il chercherait à adopter un troisième budget supplémentaire dès que possible.

Le yen a cassé ce matin un support intermédiaire à 103,60 qui contenait les baisses ces derniers jours. Sa rupture met sous pression le support hebdomadaire de Novembre à 103,20 qui s’il était cassé à son tour donnerait un objectif beaucoup plus bas vers 101,18 point bas de Mars.

Le dollar yen évolue sous une oblique haussière qui limite les rebonds et affirme une tendance négative avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes baissières. Seul un franchissement de l’oblique et de la résistance à 104,75 invaliderait ce scénario.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

