EUR/USD : l’euro accélère face au dollar avant la Fed

#Fed Anticipations de croissance, chômage et inflation vs dernières prévisions de septembre --> https://t.co/YK1ZyinTnR

La Fed relève ses projections de croissance pour 2020, 2021 et 2022 Réaction légèrement défensive pour l'instant des indices actions US avec petite hausse du $ et rebond des taux ...Fed plus "optimiste" donc pas de nouvelles mesures à attendre ? #US #10Y --> https://t.co/wSRhAkntdF