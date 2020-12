Morning Meeting Forex : L’attention se porte sur le FOMC, AUD/USD : Dynamique positive mais surachetée

Points clés de l’article :

Contexte Genéral : Nouveau plus bas du dollar avant le FOMC demain

La devise du jour : AUD/USD : Haussier mais suracheté

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 78,78 77,1 Doji-Pourrait marquer une pause AUD/USD Haussier 0,7677 0,75 Positif au-dessus de 0,75 EUR/AUD Neutre 1,642 1,606 Rebond sur support EUR/CHF Baissier 1,0877 1,066 Retour vers ancien support 1,0785 EUR/GBP Neutre 0,929 0,8975 EUR/JPY Haussier 127,1 125,7 Consolidation horizontale EUR/USD Haussier 1,255 1,201 GBP/JPY Neutre 140,35 137,2 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,35 1,3285 Correction NZD/USD Haussier 0,7075/7100 MM13 Test résistance USD/CHF Baissier 0,8985 0,87 USD/JPY Baissier 104,75 103,6 Consolidation entre les deux bornes

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur le Dollar Recevoir mon guide

Contexte Genéral : Nouveau plus bas du dollar avant le FOMC demain

L'indice dollar est tombé lundi à son plus bas niveau depuis deux ans et demi. La politique monétaire américaine pourrait revenir sur le devant de la scène cette semaine alors que les marchés cherchent à obtenir des orientations sur le programme d'achat d'actifs. La Fed pourrait utiliser la réunion du FOMC de cette semaine pour lier explicitement le rythme des achats aux conditions économique.A l'heure où la BCE vient d'annoncer une extension de l'échelle et de la durée de ses achats d'obligations, la Fed a rappelé aux marchés que l'expansion de son bilan n'est pas sans limite et cela pourrait changer la donne quant à l’évolution de l'EUR-USD.

Outre les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et la Suisse vont également se réunir. Les réunions de la Banque du Japon et de la Banque nationale suisse ne devraient pas engendrer de grands changements, mais les perspectives de la Banque d'Angleterre pourraient avoir un impact significatif sur la façon dont la livre sterling s'échange. Grâce à l'engagement pris par les responsables britanniques et européens de poursuivre les discussions au-delà de leur date limite, la livre sterling était en hausse lundi. Il n'y a toujours rien de définitif et les gros titres pourraient devenir négatifs à tout moment, c'est pourquoi la BoE restera accommodante. Les chiffres de l'indice des prix à la consommation, de l'inflation, de l'emploi et des ventes au détail doivent également être communiqués par le Royaume-Uni, ce qui en fait une semaine exceptionnellement chargée pour la livre sterling.

En Europe, Le rapport de l'IFO allemand sera publié dans le courant de la semaine. Les récentes réstrictions devraient faire baisser les PMI, mais la composante "attentes" du rapport de l'IFO pourrait bénéficier de l'optimisme suite aux les vaccins. Même si c'est le cas, la décision du gouvernement allemand de procéder à un confinement national jusqu'au 10 janvier est un gros problème pour son économie et, par conséquent, l'euro.

La devise du jour : AUD/USD : Haussier mais suracheté

En Australie, l’AUD pourrait faire une pause avant la publication du taux de chômage jeudi. L’Aussie est dans une dynamique haussière forte avec des cours soutenus par la moyenne mobile à 13 périodes elle-même au-dessus de la moyenne à 34 périodes. En franchissant le niveau des 0,75, la devise australienne s’est ouvert la voie vers les 0,7677, plus haut de juin 2018.

Toutefois, il n’est pas exclu que la paire marque une phase de respiration avant cet objectif. En effet le RSI est en zone de surachat et les cours se sont éloignés des moyennes mobiles. Si les cours venaient à baisser sous les 0,7500 alors le fort support à 0,7414 devra contenir la correction.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE