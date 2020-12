Indice Dollar : Les positions “shorts” sur le dollar pourraient se faire surprendre par le FOMC

Points clés de l’article :

Le positionnement très « short » du marché pourrait être surpris par le FOMC

Indice Dollar : Une glissade sans fin mais en territoire de survente

Le dollar américain a connu une large séquence de baisse, les hedge funds ayant augmenté leur position courte de 1,9 milliard d'USD à 3,6 milliards d'USD, tandis que les gestionnaires d'actifs sont devenus des vendeurs nets, leurs positions courtes nettes en USD ont augmenté de 1,2 milliard d'USD pour atteindre 62,2 milliards d'USD.

Le FOMC de demain peut-il changer la donne ? On s’attend à ce que la Fed augmente la maturité du programme de rachats d’obligations pour maintenir les taux à des niveaux bas. Lors de la dernière réunion de septembre quatre membres de la Fed ont dit s’attendre à une hausse des taux en 2023 avant la confirmation de l’efficacité des vaccins. Le risque est donc de voir d’autres membres rejoindre cette opinion et surprendre les opérateurs.

Ceci étant, un message agressif de durcissement de la politique monétaire serait prématuré et il ne faut pas s’attendre à des ventes massives des échéances courtes sur les bons du trésor ou les obligations d’état, auxquelles le marché des changes est sensible. La tendance de fond vendeuse sur le dollar devrait perdurer avec l’optimisme issu de la mise en service des vaccins.

Cependant au vu du positionnement très marqué des intervenants sur le marché, la moindre indication d’une politique moins accommodante pourrait engendrer un rebond du billet vert qui s’apparenterait à une respiration.

Bien calé sous la moyenne mobile descendante à 13 périodes, l’indice dollar semble inexorablement attiré par le bas. La rupture du support à 92,10 avait déclenché une nouvelles accélération baissière après des semaines de glissade depuis le point haut du mois de Mars au plus fort de la première vague Covid. Le billet vert pourrait donc à terme rejoindre le support à 87,94, plus bas de 2018.

Cependant, au vu d’un RSI en zone de survente et de l’écartement des MM13 et MM34, un rebond est possible vers les 92,10 qui deviendrait résistance. Seul son franchissement donnerait un signal positif de stabilisation pour le dollar

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

