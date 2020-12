Euro Dollar (EUR/USD) : le bouchon des 1.2150$ peut-il « sauter » avec la FED ?

Points-clés de l’article :

Graphique du cours de l’euro dollar avec la plateforme TradingView

Le cours de l’euro dollar teste la résistance technique à 1.2150$ depuis une semaine ; la tendance sous-jacente reste haussière

Le facteur technique dominant sur le marché des changes (Forex) cette année est la chute du dollar US face à un panier de devises, sur fond d’envolée de la création monétaire aux Etats-Unis.Avec le plan de relance budgétaire sur lequel Démocrates et Républicains vont bientôt s’accorder, ce sont plus de 2000 milliards de $ que la Réserve Fédérale va devoir financer en 2021, à commencer par les 908 milliards qui devraient être confirmés par le Congrès des Etats-Unis d’ici la fin de l’année.

Si l’on regarde la performance du taux de change de l’euro face au panier des 43 devises que surveille la Banque Centrale Européenne, la performance de la monnaie unique européenne n’est que de 4% cette année, bien loin des 15% de progression du taux EUR/USD depuis le printemps dernier.

Ce dollar US en chute pourrait franchir une nouvelle étape ce mercredi 16 décembre avec la dernière décision annuelle de politique monétaire de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED). La FED va notamment mettre à jour ses projections macro-économiques et elle devrait confirmer son soutien sans limite au Crédit via la création de monnaie. La stabilité des fondamentaux baissiers pour le dollar US a probablement quelques mois devant elle.

Taux EUR/USD en données journalières – source TradingView

La dernière décision de politique monétaire de la FED pourrait permettre le débordement de la résistance à certaines conditions

Sur le plan de l’analyse technique du cours de l’euro dollar, le marché fait face depuis une semaine à la résistance technique des 1.2150$. Au regard de la tendance des derniers mois, la probabilité est forte en faveur d’un débordement de résistance avec une invalidation technique sous le premier support à 1.2090$.